Camilla, duchesse de Cornouailles SERA reine lorsque Charles montera sur le trône – « Sans aucun doute ! » | Royale | Des nouvelles

Camilla a reçu un honneur spécial de la reine au début de l’année, qui a été largement considéré comme un cadeau sincère et un geste d’appréciation de la part du monarque. Le 1er janvier, Camilla a été nommée Dame Royale de l’Ordre très noble de la Jarretière. L’honneur est le plus élevé possible dans les classements civils et militaires britanniques, datant du XIVe siècle.

Ceux désignés comme Chevaliers de la Jarretière sont des choix personnels de la Reine, et réservés à ceux qui ont occupé des postes importants dans la fonction publique, ou se sont montrés pour servir le pays ou la Reine d’une manière particulièrement significative.

Les nominations ne doivent pas être approuvées par le Premier ministre ou le Parlement.

Placer Camilla dans ce petit cercle de la Jarretière Royale est un « geste unificateur » qui montre qu’il n’y a « aucun doute » sur le rôle futur de Camilla, selon le biographe royal Hugo Vickers.

Écrivant dans le Mail on Sunday, M. Vickers, dont la liste des biographies comprend la reine mère, a souligné « qu’il n’y a pas de plus grand honneur » que la jarretière, et aucune « meilleure indication du respect dans lequel [Camilla] est détenu par la reine ».

Surtout, a-t-il ajouté, « cela donne également à la duchesse une position élevée à part entière si elle survit à son mari ».

Cela ne laisse « aucun doute » sur sa position sûre en tant que haut responsable royal – « Camilla est au cœur de l’avenir de la monarchie britannique ».

La duchesse de Cornouailles a déjà reçu de nombreux honneurs qui ont renforcé sa notoriété après son mariage avec le prince Charles en 2005.

Elle a reçu l’Ordre de la famille royale en 2007 et l’Ordre royal de Victoria en 2012.

Il a ajouté: « Elle est la première épouse d’un héritier du trône à l’avoir reçu dans son histoire récente, certainement au cours des 120 dernières années. »

Cependant, contrairement à la confiance de M. Vickers selon laquelle Camilla « sera la reine de Charles », Clarence House a insisté sur le fait que ce n’est pas le titre que Camilla gagnera lorsque son mari deviendra souverain.

La maison royale a déclaré que la duchesse de Cornouailles porterait le titre de princesse consort.

Clarence House a déclaré: «L’intention est que la duchesse soit connue sous le nom de princesse consort lorsque le prince accédera au trône. Cela a été annoncé au moment du mariage et il n’y a eu absolument aucun changement. »

Malgré cela, la dernière nomination de Camilla a renforcé la conviction de M. Vickers que Camilla pourrait dépasser le titre de princesse consort le moment venu.

Il a souligné l’importance du timing dans la décision en tant qu’indicateur de son importance.

Il a noté qu’il survient « au début de ce qui sera l’année du jubilé de platine de la reine », liant le « cercle intime de la famille royale après 12 mois de turbulences, de controverses et de profondes pertes personnelles ».

2021 a été une année marquée par une anxiété accrue quant à la santé de la reine, alors qu’elle s’est retirée d’un certain nombre de voyages et d’apparitions clés au cours de la seconde moitié de l’année.

Les spéculations sur la santé du monarque ont conduit de nombreuses personnes à se demander à quoi pourrait ressembler la monarchie après le décès de la reine.

C’était également l’année où le mari de la reine depuis plus de sept décennies, le prince Philip, est décédé et le fossé entre la firme et le duc et la duchesse de Sussex s’est approfondi.