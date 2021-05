Camilla et les infirmières dans des éclats de rire après un hommage touchant «Frappé par votre gentillesse» | Royal | Nouvelles

Pour célébrer la Journée internationale des infirmières, Camilla s’est rendue à l’hôpital de Whittington cet après-midi. À l’hôpital, Camilla a planté les nouvelles roses Nye Bevan et Roald Dahl aux côtés du personnel de l’hôpital. Alors que Camilla plantait les nouvelles roses avec le personnel, on peut voir la duchesse parler aux infirmières de confiance avant que les quatre femmes éclatent de rire.

Bien que l’on ne sache pas ce qui a déclenché le rire, il semble que ce soit un conseil de jardinage de l’une des femmes.

Une autre femme dit alors: «Tout le monde fait tout ici.»

Accompagnant la vidéo de Camilla et du personnel, la page Twitter officielle de Cornwall a déclaré: “Dans le jardin de l’hôpital Whittington, la duchesse de Cornouailles est invitée à planter les nouvelles roses Nye Bevan et Roald Dahl aux côtés du personnel de Trust, pour symboliser la relation étroite entre l’hôpital et la charité. “

Les roses Roald Dahl doivent ressembler aux infirmières spécialisées qui sont en place à travers le pays dans plusieurs fiducies.

Ils travaillent dans le cadre de la Marvelous Children’s Charity de Roald Dahl, qui soutient les enfants et les jeunes gravement malades.

Dans un autre commentaire sur le travail que les infirmières font avec les enfants et les jeunes, Camilla a salué leur «gentillesse et leur énergie sans bornes».

Le tweet disait: «Chaque fois que j’ai le grand plaisir de rencontrer les infirmières spécialisées de Roald Dahl, je suis toujours frappé par votre gentillesse, votre ingéniosité et votre énergie sans bornes; et je ne manque jamais d’être ému par les histoires des vies que vous avez touchées.

«Merci d’être merveilleux.»

Parlant de la visite, le professeur Charles Knight, directeur général de Saint-Barthélemy, a évoqué son plaisir de rencontrer le prince.

«Cela signifiait énormément pour nous qu’il soit venu visiter et aussi qu’il ait rencontré les personnes impliquées dans les soins de son père.

«Nous étions tellement honorés d’avoir traité son père et c’était merveilleux de voir le prince de Galles aujourd’hui.

«C’était particulièrement spécial qu’il ait eu l’occasion de parler à certains de nos employés ici avant la Journée internationale des infirmières, demain.

Philip a été transféré à Saint-Barthélemy pour recevoir un traitement cardiaque spécialisé avant d’être ramené à l’hôpital du roi Édouard VII en mars.

Cette semaine, Charles a rendu un hommage particulier à son père lors d’un message vidéo pour marquer Eid Mubarak avant la fin du Ramadan.

Dans la vidéo publiée par la Naz Legacy Foundation, Charles a expliqué à quel point l’année dernière avait été difficile pour les familles du Royaume-Uni.

Dans son discours partagé au British Asian Trust et à la fondation, Charles a déclaré comme lui que de nombreuses familles ont désormais une place vide à leur table.

Il a dit: “Cette année, tant de familles, comme la mienne, auront une place vide à leur table et les amis ne pourront plus partager le câlin de célébration après la prière de l’Aïd.”