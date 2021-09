Camilla félicitée par les fans royaux après un appel sincère – “Un grand atout pour la famille” | Royale | Nouvelles

Dans une publication sur sa page Instagram, la duchesse de Cornouailles a été photographiée en train de soulever une tasse à l’initiative du petit-déjeuner brillant du Prince’s Trust. L’initiative vise à collecter des fonds pour soutenir le développement de jeunes femmes qui ont besoin d’aide pour créer leur propre entreprise ou pour trouver un emploi.

Le Prince’s Trust a été fondé en 1976 par le prince Charles pour aider les personnes aux prises avec leur vie.

Le Brilliant Breakfast, qui aura lieu du 11 au 17 octobre, encourage le grand public à organiser ses propres repas du matin avec ses amis, sa famille et ses collègues.

L’année dernière, 329 000 £ ont été collectés et ont aidé plus de 300 femmes.

La publication Instagram était sous-titrée: «La duchesse de Cornouailles a accueilli aujourd’hui des femmes à Clarence House qui ont été soutenues par @PrincesTrust, avant la campagne Brilliant Breakfast de l’organisme de bienfaisance.

« Le Brilliant Breakfast vise à collecter des fonds pour aider à développer la confiance et les compétences des jeunes femmes nécessaires pour trouver un emploi ou démarrer leur propre entreprise.

« Les jeunes femmes présentes à la réunion d’aujourd’hui ont participé à différents cours de Prince’s Trust, notamment le programme Enterprise, qui aide les jeunes à créer leur propre entreprise, et le programme Get Into, qui offre aux jeunes une formation et une expérience vitales dont ils ont besoin pour garantir l’entrée. – des rôles de niveau dans une gamme de secteurs d’emploi.

Le message continuait : « Le Brilliant Breakfast se déroule du 11 au 17 octobre, et vous êtes invités à vous impliquer !

Les fans de Royal étaient ravis de voir Camilla rayonner et soutenir l’initiative de son mari.

Un utilisateur d’Instagram a déclaré : « Comme c’est merveilleux de la voir impliquée avec des femmes soutenues par son organisme de bienfaisance !

« Ils forment une si bonne équipe et se soutiennent mutuellement !!! C’est tellement beau… ça doit signifier tellement pour lui, il doit être tellement fier !

Un autre utilisateur a écrit : « C’est merveilleux ! Merci Madame pour tout ce que vous faites !

Un troisième a déclaré : « Elle est si belle et naturelle.

“Elle est un grand atout pour son mari Charles et la RF et le Commonwealth.”