Camilla félicitée pour sa visite à l’hôpital pour ânes du Caire – « Incroyable de l’avoir ici » | Royale | Nouvelles

Le prince Charles et son épouse ont effectué une tournée royale qui comprenait quelques jours en Jordanie suivis d’un voyage en Égypte. Au Caire, la duchesse a été photographiée dans un hôpital vétérinaire spécialisé dans les ânes et les chevaux.

La famille royale a visité pour la dernière fois la structure connue sous le nom d’organisme de bienfaisance Brooke en 2006, lorsqu’elle a accepté le rôle de présidente de l’hôpital.

Abeer Shennawy, PDG de Brooke, a déclaré : « C’est quelque chose de vraiment incroyable que nous l’ayons ici après beaucoup de temps – 15 ans depuis qu’elle nous a rejoints auparavant. Chaque membre de l’équipe est vraiment excité.

Camilla a été invitée à ouvrir officiellement l’hôpital rénové, car l’établissement partage un lien profond avec le Royaume-Uni.

En 1931, la femme d’un officier de l’armée était si horrifiée de trouver les fidèles chevaux de guerre britanniques travaillant jusqu’à un âge avancé dans les rues d’Égypte qu’elle écrivit au Morning Post implorant ses lecteurs de l’aider.

Le résultat fut 20 000 £ de dons et un refuge pour 5 000 de ces chevaux sauvés de la souffrance et mettant fin à leurs jours en paix.

La photo et le nom de Dorothy Brooke, l’épouse d’un major général, sont toujours sur le mur.

Aujourd’hui, l’hôpital Old War Horse Memorial est connu sous le nom de Brooke et dispose de quatre installations et de 28 unités vétérinaires mobiles en Égypte.

Il prodigue des soins gratuits à environ 160 000 ânes et chevaux blessés et malades, dont la plupart sont amenés par des propriétaires qui n’ont pas les moyens de les soigner.

Camilla a dit à l’âne : « Mon pauvre, tu es entre de bonnes mains. »

Alors qu’elle rencontrait le personnel du sanctuaire animalier et les animaux, son mari assistait à une réunion de son initiative de marchés durables.

S’exprimant à la fin de la tournée, la duchesse a déclaré qu’elle et le prince avaient peut-être été « photographiés contre les pyramides comme des touristes », mais qu’ils « essayaient toujours de faire la différence ».

Elle a dit: « Nous ne sommes pas en vacances. »

« Nous sommes peut-être habillés et photographiés contre les pyramides comme des touristes, mais nous ne sommes pas en vacances.

« Nous travaillons pour le gouvernement et le pays et nous essayons de faire la différence. »