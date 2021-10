La duchesse de Cornouailles a été félicitée pour avoir prononcé un discours qui a « beaucoup de résonance » dans la société, alors qu’elle montait sur scène pour dénoncer les violences sexuelles envers les femmes. Un expert royal a noté que depuis 2016, Camilla « travaillait puissamment dans les coulisses » pour lutter contre les abus sexuels et avait un certain nombre de parrainages dédiés à l’amélioration de la sécurité des femmes. Depuis qu’elle a rejoint la famille royale en 2005, la duchesse de 74 ans est devenue patronne ou présidente de plus de 100 organisations.

Le 27 octobre, la duchesse de Cornouailles a prononcé un discours au Shameless! Festival où elle met en garde contre une culture normalisant les violences faites aux femmes.

Parlant de son apparence, l’experte royale Rebecca English a déclaré: « Je sais que j’ai déjà mentionné ce programme auparavant, mais cela vaut probablement la peine de mentionner à nouveau qu’en 2016, je l’ai accompagnée chez un organisme de bienfaisance appelé Safe Lives, où elle a pleuré et avait des larmes qui coulaient sur ses joues en entendant les histoires de familles et d’amis de femmes qui avaient perdu la vie à cause de la violence sexiste.

« Elle s’est tournée vers moi et m’a dit ‘Je veux faire quelque chose à ce sujet, je ne sais pas quoi’, et elle a passé les cinq dernières années à travailler très calmement mais puissamment dans les coulisses.

« Je pense que ce discours en était le summum, et je le décrirais comme le discours de sa carrière royale.

« Elle a parlé très, très passionnément, a souligné le nombre de femmes que nous avions perdues cette année et comment cela pouvait-il continuer, elle a tenu à dire – des mots très forts à dire en tant que royal – que même si les hommes ne le sont pas. t violeurs nés, ils sont construits.

« Il s’agit des hommes dans nos vies qui s’impliquent également dans cela, et je pense que cela va avoir beaucoup de résonance pour les gens pendant un certain temps à venir. »

S’exprimant devant un public comprenant Carrie Johnson, Camilla a appelé à ce que les noms des victimes de violences sexuelles « ne soient jamais oubliés ».

Elle a également dit qu’elle espérait que Shameless! Festival – une collaboration entre la Women of the World Foundation, dont elle est la présidente, et Birkbeck, le projet SHaME (Sexual Harms and Medical Encounters) de l’Université de Londres – contribuerait à mettre un terme à ces violences.

Elle a déclaré : « Ensemble, aujourd’hui, prenons la résolution d’aider les survivants à être « sans vergogne » et à ne pas assumer des sentiments déplacés de stigmatisation. En parlant de nos expériences, nous brisons le mur du silence qui permet aux coupables de rester impunis ; et augmente le sentiment d’isolement que tant de survivants décrivent.

« Deuxièmement, nous devons impliquer les hommes dans nos vies dans ce mouvement. Nous ne tenons en aucun cas tous les hommes responsables de violences sexuelles. Mais nous avons besoin d’eux tous à bord pour y faire face. Après tout, les violeurs ne sont pas nés, ils sont construits.

« Il faut toute une communauté – hommes et femmes – pour démanteler les mensonges, les paroles et les actions qui favorisent une culture dans laquelle l’agression sexuelle est considérée comme normale et dans laquelle elle fait honte à la victime. Alors partons tous d’ici aujourd’hui et essayons de faire participer les hommes de notre vie à la construction d’une société « sans vergogne ».

Son discours a fait référence à plusieurs victimes de violences sexuelles, dont Sabina Nessa et Sarah Everard.

En parlant du meurtre d’Everard, la duchesse a déclaré que la déclaration d’impact de sa mère sur la victime, qui a été lue devant le tribunal devant son meurtrier Wayne Couzens, avait été « brûlante ».

Camilla s’est impliquée pour la première fois dans le soutien aux victimes de violence domestique et sexuelle en 2009, après avoir visité neuf centres d’aide aux victimes de viol, ce qui l’a amenée à ouvrir un certain nombre de centres à travers Londres.

Elle s’est déjà associée à Boots pour créer une gamme de trousses de toilette pour les victimes et le mois dernier, elle a été nommée patronne du Centre de Mirabel, le premier centre de référence pour les agressions sexuelles au Nigéria.

La duchesse est ensuite attendue au sommet de la COP26 à Glasgow, où elle accompagnera son mari, le prince Charles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge, alors qu’ils accueillent les dirigeants mondiaux lors de l’importante conférence sur le climat.