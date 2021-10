Camilla « imite » Kate Middleton alors qu’elle se prépare à remplacer « la femme la plus célèbre du monde » | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cornouailles a été félicitée par un panéliste du programme Jeremy Vine de Channel 5 pour avoir joué un « rôle beaucoup plus important » dans la lutte contre des problèmes tels que la violence sexuelle après être montée sur scène hier pour prononcer un discours puissant. Le journaliste Mike Parry a noté que Camilla prenait la place de la défunte princesse Diana, qu’il a qualifiée de « femme la plus célèbre du monde ». La princesse Diana, première épouse du prince Charles, était réputée pour son travail humanitaire et son activisme.

La duchesse de 74 ans a pris la parole lors d’une réception pour les Shameless ! Festival à la Wellcome Collection le mercredi soir, prononçant un discours passionné en soutien aux survivantes de violences sexuelles.

S’exprimant plus tôt dans la journée, Mike Parry a déclaré: « Je pense qu’il y a un élément ici dans lequel Camilla se prépare pour le rôle dont elle va éventuellement hériter.

« Elle va devenir l’épouse du prince Charles, Charles sera un jour roi et elle jouera un rôle beaucoup plus important dans ce genre de problèmes et je la soutiens pour cela.

La co-animatrice Claudia-Liza Vanderpuije est intervenue pour dire: « Vous ne voyez pas vraiment de membres de haut niveau de la famille royale s’exprimer à ce niveau. »

M. Parry a poursuivi: « Kate le fait, Kate fait ce genre de chose et elle essaie d’imiter Kate. N’oubliez pas qu’elle doit prendre la place de la femme la plus célèbre du monde, Diana Princess of Wales, donc elle doit rehausser son profil.

« Je ne la critique pas, je la soutiens, je pense qu’elle devrait avoir un rôle plus important. »

La défunte princesse Diana était réputée pour son travail humanitaire en aidant les victimes du VIH/sida, des mines terrestres et était étroitement associée à un certain nombre d’organisations caritatives contre le cancer. Sa mort soudaine en 1997 a déclenché un deuil mondial sans précédent, et un certain nombre de ses œuvres caritatives sont toujours associées à la famille royale.

La duchesse de Cornouailles, la deuxième épouse du prince Charles, a commencé à défendre les survivants d’abus sexuels après avoir visité neuf centres d’aide aux victimes de viol en 2009.

Dans son dernier discours, elle a appelé les hommes à être « à bord » dans la lutte contre les violences sexuelles et a demandé si la société avait été « endoctrinée à croire que la violence à l’égard des femmes est normale ».

S’exprimant devant un public comprenant Carrie Johnson, l’épouse du Premier ministre, elle a déclaré: «Ensemble, aujourd’hui, prenons la résolution d’aider les survivants à être » sans vergogne « et à ne pas assumer des sentiments déplacés de stigmatisation. En parlant de nos expériences, nous brisons le mur du silence qui permet aux coupables de rester impunis ; et augmente le sentiment d’isolement que tant de survivants décrivent.

« Deuxièmement, nous devons impliquer les hommes dans nos vies dans ce mouvement. Nous ne tenons en aucun cas tous les hommes responsables de violences sexuelles. Mais nous avons besoin d’eux tous à bord pour y faire face. Après tout, les violeurs ne naissent pas, ils sont construits.

« Il faut toute une communauté – hommes et femmes – pour démanteler les mensonges, les paroles et les actions qui favorisent une culture dans laquelle l’agression sexuelle est considérée comme normale et dans laquelle elle fait honte à la victime. Alors partons tous d’ici aujourd’hui et essayons de faire participer les hommes de notre vie à la construction d’une société « sans vergogne ».

Au cours de la dernière décennie, la duchesse a ouvert un certain nombre de centres d’aide aux victimes de viol et d’abris pour abus domestiques, notamment The Rowan en Irlande du Nord et le Oakwood Place Essex Sexual Assault Referral Centre.

En septembre, elle a été nommée marraine du Mirabel Centre, le premier centre de référence pour les agressions sexuelles au Nigéria.

Ces dernières années, Camilla a amélioré sa popularité auprès du public britannique et est désormais considérée comme l’un des membres les plus fiables de la famille royale.

Elle est mécène de plus de 100 œuvres caritatives et organisations, et a été reconnue pour son travail de sensibilisation à l’ostéoporose, au bien-être animal et à l’alphabétisation.

Il a été annoncé avant son mariage avec le prince Charles en 2005 qu’elle serait connue sous le nom de princesse consort lors de sa succession au trône, cependant, cette déclaration a maintenant été supprimée du site Web de Clarence House.