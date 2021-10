Camilla jouera un rôle plus important au milieu des problèmes de santé de la reine en raison du départ de Harry et Andrew | Royale | Nouvelles

En tant que chef d’État, la reine Elizabeth est tenue par la Constitution de donner la sanction royale à diverses décisions officielles. Bien que cette sanction royale soit aujourd’hui essentiellement symbolique, elle doit encore signer des projets de loi en passant par le Parlement ou donner son feu vert à la nomination des juges de la Haute Cour, entre autres.

Suite à sa récente crise de santé, le palais de Buckingham doit envisager un plan B si le monarque n’est pas en mesure d’assumer cette fonction cruciale.

Selon le protocole, si la reine est trop malade pour lire et comprendre les papiers nécessaires et signer son consentement, la tâche incombe aux conseillers.

Les « conseillers d’État » sont quatre membres officiels de la famille royale qui se voient attribuer par la couronne le droit de prendre momentanément la succession de la reine si elle est incapable d’exercer ses fonctions parce qu’elle est à l’étranger ou qu’elle est malade.

Deux conseillers d’État sont tenus d’agir ensemble dans un « quorum » pour exercer des fonctions cruciales.

Sans la sanction royale des conseillers, le gouvernement serait théoriquement incapable, car tout nouveau projet de loi attendrait la sanction de la Couronne.

Les quatre conseillers sont généralement l’épouse du monarque, suivie du prochain sur le trône et d’au moins plus de 18 ans.

Le prince Charles, le prince William, le prince Andrew et le prince Harry sont donc les conseillers actuels.

Cependant, comme Andrew et Harry ont décidé de se retirer de leurs fonctions royales, il ne reste que Charles et William.

« Cela pourrait certainement rendre la gestion quotidienne du gouvernement beaucoup plus délicate.

« Les conseillers d’État sont un plan B d’un point de vue constitutionnel, mais que se passe-t-il lorsque le plan B n’est pas tout à fait idéal ?

«La reine pourrait envisager d’ajouter la duchesse de Cornouailles, qui deviendrait de toute façon conseillère d’État lorsque Charles sera roi.

« Ou ils pourraient aller jusqu’aux princesses Béatrice ou Eugénie, ou ajouter plus de membres de la famille, comme la princesse Anne ou le prince Edward à la liste. »

Bien que Camilla ne soit pas en ligne directe avec le trône, la reine pourrait en faire une conseillère et elle le deviendrait automatiquement lorsque Charles serait roi.

Cela signifierait qu’elle pourrait avoir le pouvoir de donner la sanction royale ou de dissoudre un gouvernement, entre autres.

En fait, lors de la tournée de la reine et du prince Philip en Nouvelle-Zélande en 1974, la reine mère et la princesse Margaret, toutes deux conseillères d’État, ont promulgué la volonté de la reine de dissoudre le gouvernement de Ted Heath.

On pense que la dernière fois que le pouvoir du souverain a été transféré aux conseillers d’État, c’était en 2015, lorsque la reine s’est rendue à Malte avec le prince Philip.

« La plupart des fonctions du chef de l’État peuvent être déléguées », explique Vernon Bogdanor, auteur de Monarchy And The Constitution et professeur de gouvernement au King’s College de Londres.

« Il n’est, par exemple, pas constitutionnellement nécessaire que la reine assiste à l’ouverture officielle du Parlement. »