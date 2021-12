Camilla, la duchesse de Cornouailles annulée – « Bien sûr qu’elle sera reine ! » | Royale | Nouvelles

Le prince Charles, 73 ans, a été le plus long prince en attente de l’histoire britannique. Bien qu’il y ait des questions sur le moment où il montera sur le trône, il y a également eu beaucoup de spéculations sur le titre que Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans, prendra lorsque son mari deviendra roi.

Le segment du couronnement du site Web royal officiel détaille que, traditionnellement, le titre accordé à l’épouse d’un roi au pouvoir est «reine consort».

Il se lit comme suit : « Sauf décision contraire, une reine consort est couronnée avec le roi, lors d’une cérémonie similaire mais plus simple.

« Si la nouvelle souveraine est une reine, son épouse n’est ni couronnée ni ointe lors de la cérémonie de couronnement. »

Lorsque le couple s’est marié en 2005, ils ont révélé qu’ils avaient des projets différents pour son titre.

La famille royale a conclu que Camilla prévoyait d' »utiliser le titre de SAR la princesse consort lorsque le prince de Galles accéderait au trône ».

Malgré l’annonce de Clarence House concernant le titre, les experts semblent penser le contraire.

Kinsey Schofield, fondateur du site royal basé à Los Angeles ToDiForDaily.com s’est entretenu avec Christopher Andersen, l’auteur de Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry et Meghan’ pour discuter de la question.

Mme Schofield a évoqué l’incertitude du titre que recevra Camilla lorsque le cabinet sera dirigé par le duc et la duchesse de Cornouailles et a posé la question à l’auteur royal.

Christopher Andersen a ensuite fait référence à l’utilisation traditionnelle du titre fourni à l’épouse d’un roi au pouvoir avant de prétendre que l’étiquette «reine consort» est celle que Charles «avait toujours» l’intention d’avoir.

Il a déclaré: «Elle deviendra automatiquement reine quand il sera roi et pensez-vous qu’il va avoir un couronnement et dire que vous allez être la première reine consort de l’histoire moderne à être simplement ignorée?

« Bien sûr que non! Il va la couronner.

« Il a toujours eu l’intention de…. »

Cependant, selon un sondage YouGov du mois dernier, seuls 14% des Britanniques pensent que Camilla devrait recevoir le titre de « Reine » lorsque Charles deviendra roi.

42% ont déclaré qu’ils pensaient qu’elle devrait être appelée « princesse consort ».

Alors que 26% des personnes interrogées pensent qu’elle ne devrait avoir aucun titre.

Au milieu des spéculations, le fils de Camilla, Tom Parker Bowles, a révélé qu’il ne savait « honnêtement » pas quel serait le titre de sa mère, dans une interview avec le Sunday Times en avril.

Il a déclaré: « Honnêtement, je ne sais pas si maman s’appellera reine.

« Ce n’est pas décidé.

« Il y a beaucoup de documentaires intéressants sur Sky à ce sujet, j’en suis sûr, mais honnêtement, je ne sais pas si c’est vrai. »