Camilla marque un nouveau rôle en partageant des aveux réconfortants lors de discours publics | Royale | Nouvelles

Le soutien du prince Philip à la reine salué par Camilla

Camilla, qui devrait devenir reine consort une fois que le prince Charles accédera au trône, est devenue la marraine de Silver Stories, a-t-on annoncé le 3 octobre. L’association encourage les élèves du primaire, appelés Silver Readers, à lire des histoires à des personnes âgées isolées. , surnommé Silver Listeners, dans le but d’accroître la confiance des jeunes dans leur lecture et leur conversation tout en aidant à lutter contre la solitude de leurs auditeurs.

Pour marquer l’annonce de son dernier parrainage, Camilla a eu un appel téléphonique avec Ollie, 11 ans, et sa sœur Tegen, 10 ans, de leur école à Nanpean, en Cornouailles.

Au cours de l’appel, la duchesse de 74 ans a écouté les enfants lire à tour de rôle des extraits du classique Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl et Le monstre de glace de David Walliams.

Camilla, après avoir avoué que ces livres faisaient partie de ses préférés, Ollie lui a dit qu’il avait appris à lire moins rapidement en s’entraînant en tant que Silver Reader.

La duchesse a ensuite avoué : « J’avais l’habitude de lire très, très vite.

Camilla est devenue la marraine de Silver Stories (Image : GETTY)

Camilla a rejoint la famille royale en 2005 (Image: GETTY)

“Quand je faisais un discours, j’avais l’habitude de parler très, très vite et ensuite vous devez prendre une profonde respiration et ralentir et regarder les virgules et les points.”

Elle a ensuite parlé du rôle de l’auditeur et de la façon dont le travail d’Ollie et Tegen apporte beaucoup de bonheur dans la vie des personnes à qui ils lisent.

Camilla a dit : “Quand vous êtes assis seul, vous vous sentez un peu seul, n’est-ce pas ?

“Mais cela doit être tellement encourageant pour eux d’entendre votre voix lire ces belles histoires et je pense que vous faites un travail absolument brillant.

Camilla représente de nombreuses organisations caritatives axées sur l’alphabétisation et la lecture (Image : GETTY)

“Je suis sûr que vous aidez beaucoup l’ancienne génération en leur lisant.

« Cela doit égayer leurs journées.

« Alors, merci beaucoup, vous faites un excellent travail. Soyez bon et continuez à lire. »

La duchesse a fait de l’alphabétisation et du soutien aux personnes âgées les pierres angulaires de son travail royal, ce qui rend ce dernier mécénat parfaitement approprié.

Camilla a lancé son club de lecture en ligne fin 2020 (Image: GETTY)

Camilla dit avoir hérité son amour pour les livres de son père (Image: GETTY)

Parmi les autres organisations axées sur l’alphabétisation qu’elle représente figurent le National Literacy Trust et First Story.

De plus, en 2011, elle s’est vu confier le rôle de patronne de Booktrust par son beau-père et confrère amoureux des livres, le prince Philip.

Pour promouvoir davantage l’alphabétisation et simplement partager son amour pour la lecture, Camilla a lancé fin 2020 la salle de lecture, son propre club de lecture sur Instagram.

Elle y a accueilli des auteurs célèbres qui ont partagé leurs astuces et leurs livres préférés.

La relation entre Camilla et le prince Charles – une chronologie (Image: EXPRESS)

Elle a également publié des listes de lecture et ses recommandations personnelles.

Camilla a discuté de sa relation avec les livres et de l’importance de son père pour inspirer son amour de la lecture.

Parlant du major Bruce Shand et de sa passion pour les livres dans une vidéo Instagram, elle a déclaré: “Je pense que cela vient certainement de mon père, il était probablement l’homme le plus lu que j’aie rencontré, n’importe où.

“Je veux dire, il a dévoré des livres. Et donc, il nous a lu, comme des enfants.

Camilla a révélé qu’elle parlait très vite tout en faisant des discours (Image: GETTY)

« Il a choisi les livres, et nous avons écouté.

“Et je pense que c’était l’amour des livres, était enraciné en nous, parce que vous savez, c’était là depuis un si jeune âge.”

Fin mars, elle a révélé avoir transmis son amour des livres à ses enfants et petits-enfants.

Camilla a déclaré dans un clip différent : “Je lis à mes enfants et maintenant je lis à mes petits-enfants.

“J’adore ça. Je leur ai lu quand ils étaient tout petits.

“Et ils ont de plus en plus vieilli et maintenant ils me lisent en fait!”