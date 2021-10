Camilla montre qu’elle est prête pour le rôle de reine en intensifiant ses efforts lorsque la famille royale a le plus besoin d’elle | Royale | Nouvelles

Le prince Charles, 72 ans, et Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans, ont assisté à une réception pour Reading Room, que la duchesse a lancée comme une «célébration de la littérature» en décembre. Le couple royal a été rejoint par des invités, dont Dame Judi Dench et la DJ de Radio 2 Sara Cox, lors de la célébration mardi après-midi.

Lors de la réception de Clarence House, Camilla a prononcé un discours confiant et plein d’esprit pour les auteurs qui ont soutenu le véhicule littéraire La salle de lecture de la duchesse de Cornouailles sur Instagram.

Cela s’est produit quelques heures seulement avant que la reine ne se retire du sommet sur le climat de la Cop26, et un expert en langues a félicité Camilla en déclarant que la royale semblait « plus déterminée » et « plus confiante » lors de sa dernière apparition et s’avérera vitale pour le cabinet dans le futur.

Selon un expert linguistique qui a analysé le discours de Camilla pour Express.co.uk, la duchesse de Cornouailles a montré qu’elle pouvait briller lorsque le cabinet en avait le plus besoin à la suite de la récente échelle de santé de la reine et du retrait de la Cop26.

L’expert en langues Judi James a déclaré à Express.co.uk: « Avec la démission de la reine de la Cop26 après sa récente crise de santé, Camilla semble avoir pris la parole ici avec ce discours inhabituellement animé et humoristique suggérant qu’elle pourrait avoir plus d’un rôle essentiel dans la fourniture d’un soutien et d’un soutien qu’on ne l’imaginait.

« Cette apparition montre au monde une Camilla plus déterminée et encore plus confiante, lors d’un discours qui sonne en partie à l’improviste et en partie scénarisé. »

Mme James ajoute que Camilla a également utilisé une technique privilégiée par son mari alors qu’elle s’adressait aux célébrités et aux personnalités publiques de son auditoire.

L’expert affirme que cette technique aide à acquérir l’affection du public et à établir des relations avec ceux à qui l’orateur s’adresse.

Elle a déclaré: « Son discours repose sur un humour effacé qui pourrait ne pas être considéré comme très royal, bien que ce soit en fait un trait que Charles en particulier utilise souvent pour créer des relations et gagner de l’affection lors de ses discours. »

« Elle commence par ce qui est formulé comme des excuses: » Ce n’est pas un très long discours comme vous serez heureux de l’entendre… « Des sentiments comme celui-ci sont davantage entendus au début des discours de mariage nerveux que les adresses royales et le statut » abaissant ‘ continue avec un ‘Je voulais vraiment vous remercier tous…’ à son public.

Judi a également noté que Camilla avait utilisé une blague dans son discours pour saluer son avenir en tant qu’épouse du prince Charles.

Camilla devrait être connue sous le nom de princesse consort, et non de reine consort lorsque Charles montera sur le trône, en signe de respect pour la mémoire de la défunte princesse Diana.

Cependant, ce sera finalement à Charles de décider quel titre elle obtiendra et sa popularité croissante pourrait signifier qu’elle deviendra finalement reine consort.

Mme James a ajouté: « Sa blague sur le fait d’être »… une technophobe complète… » n’est pas seulement effacée, mais elle se termine par une bonne punchline ironique qui plaisante sur son statut de future reine: « … Je suis étonné de voir comment je ‘ J’ai réussi à acquérir tant d’adeptes…’

« Elle livre une blague plus scénarisée sur le » braconnage « une citation d’un très vieil ami décrivant les agriculteurs comme étant » les personnes les plus intelligentes du monde dans une profession que j’admire le plus au monde « et l’applique à son public littéraire. «

Judi a également félicité la duchesse pour la façon dont elle a conclu son discours, notant que la royale utilisait un langage inclusif pour se rapporter à ceux à qui elle parlait.

Elle a déclaré: « Même ses remerciements ont un air de modestie qui fonctionne. Camilla dit qu’elle veut » remercier les écrivains d’avoir partagé vos histoires avec nous les lecteurs « et l’utilisation du » nous » place Camilla dans ce dernier groupe, comme un remerciement lecteur plutôt qu’en tant que royal.

Lors de la réception, la duchesse a été aperçue en train de poser pour des photos avec des invités dont Dame Antonia Fraser et Dame Edna O’Brien.

Camilla a été inspirée pour lancer l’initiative, qui est gratuite, à la suite de la réponse à ses deux listes de lecture suggérées qu’elle a publiées pendant les blocages pendant la pandémie de COVID-19.

Également depuis son mariage avec le prince Charles en 2005, Camilla a placé la question de l’alphabétisation – en particulier chez les enfants – au cœur de son travail.

Le membre de la famille royale est le patron de sept organismes de bienfaisance, dont le National Literacy Trust et First Story.