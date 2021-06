Camilla ne devrait PAS devenir reine – signe « inquiétant » pour le prince Charles dans un sondage explosif | Royale | Nouvelles

Plus de trois sur cinq pensent qu’elle ne devrait pas être couronnée reine lorsque Charles montera sur le trône. Moins d’un quart pense qu’elle devrait le faire. Le Royaume-Uni est également divisé sur le futur rôle de Charles, 72 ans. La succession devrait dépasser l’héritier du trône, selon 41% des personnes interrogées pour ce journal. Un nombre globalement similaire – 44% – pense qu’il devrait prendre la tête de The Firm.

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré: «Le fait que plus de 60% des gens ne veulent pas que Camilla devienne reine lorsque Charles monte sur le trône est inquiétant pour Charles et les courtisans du palais.

« La mort récente du prince Philip nous rappelle que, malheureusement, la reine nous quittera un jour, et ce n’est plus une perspective lointaine.

“Quand les gens rencontrent Camilla, ils sont chaleureux avec elle et elle a de très bonnes relations avec la presse.

«Elle a fait de son mieux dans les circonstances, mais il y a encore clairement un noyau dur du public qui ne l’acceptera jamais comme reine.

« Le Palais est toujours vague sur sa position, et je soupçonne que le moment venu, les attitudes changeront et qu’elle sera davantage acceptée.

“Mais bien sûr, elle pourrait avoir atteint la fin de la soixantaine d’ici là et ce sera un rôle physiquement et mentalement exigeant à assumer.”

Le sondage auprès de 2 011 adultes britanniques a été réalisé par Savanta ComRes les 29 et 30 juin.

À l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire aujourd’hui, une personne sur cinq a déclaré que la princesse Diana restait leur membre préféré de la famille royale, la même proportion qui nomme la reine.

La duchesse de Cambridge vote sur 10 pour cent, mais à la surprise de beaucoup, le prince Harry vient ensuite avec neuf pour cent, devançant le prince William qui vote huit pour cent.

Pendant ce temps, trois sur cinq pensent que Diana aurait soutenu la décision de Harry et Meghan de quitter la vie royale, tandis qu’un sur six seulement pense qu’elle se serait opposée à leur décision de s’en tenir aux États-Unis.

Un tiers pense que Diana a été traitée injustement par la reine, qui a été critiquée pour être restée à Balmoral après sa mort. Cependant, 49% disent qu’elle a été traitée équitablement par le monarque.

Un quart seulement disent qu’elle a été traitée équitablement par le prince Charles, contre deux tiers qui disent qu’elle a été traitée injustement par son ancien mari.

Les trois quarts s’accordent à dire que la princesse Diana était la reine des cœurs du peuple, connue sous le nom de princesse du peuple.

Et plus de la moitié ont déclaré qu’elle avait changé la famille royale et le Royaume-Uni en général pour le mieux. Seulement huit et cinq pour cent respectivement pensent qu’elle a aggravé l’un ou l’autre.

Plus de la moitié sont d’accord avec le verdict de l’enquête selon lequel Diana et Dodi Al Fayed ont été illégalement tués à Paris le 31 août 1997, en raison de la conduite de leur chauffeur Henri Paul et des paparazzi, avec seulement un sur six en désaccord.

M. Dampier a ajouté: «Avec un Premier ministre dont la vie amoureuse a toujours été erratique et tant de personnes qui ont divorcé elles-mêmes, il est surprenant que Camilla soit toujours considérée comme la femme qui a détruit le premier mariage de Charles, mais cela montre à quel point Diana était populaire.

« Avec 76% de Diana considérée comme la reine du cœur du peuple, cela confirme son statut d’icône, même s’il y a des couples mariés avec des enfants qui n’étaient pas en vie à sa mort.

« Le résultat qui me surprend le plus, et franchement je n’y crois pas, c’est qu’Harry est plus populaire que William.

«Pour moi, William et Kate ont joué un œillère au cours des deux dernières années et leur popularité a grimpé en flèche, alors que la plupart des gens que je connais ne sont pas satisfaits de Harry et Meghan pour avoir quitté la famille royale.

« Bien que 41 % ne souhaitent peut-être pas que Charles devienne roi, cela n’empêchera pas que cela se produise.

«Il n’a guère attendu toute sa vie que le poste soit raté, bien que son règne soit évidemment relativement court et que la reine soit un acte impossible à suivre.

“Alors que nous nous souvenons de Diana à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire, il est clair que l’affection pour elle est toujours immense, et les fans de Diana aimeraient voir le dévoilement de la statue comme une opportunité pour William et Harry d’enterrer leurs différences en hommage à elle. “

L’expert royal Margaret Holder a déclaré: «Après près d’un quart de siècle, Diana projette toujours une ombre sur la maison de Windsor. Étonnamment, elle est aussi populaire que la reine malgré le long service de Sa Majesté.

« L’éternel triangle de Charles, Diana et Camilla résonne encore et peut encore déterminer le cours de l’histoire royale.

“Charles doit réfléchir à ses propres résultats médiocres dans ces sondages – 65% affirmant qu’il a traité Diana injustement est une proportion élevée.

« L’opinion publique n’est pas encourageante pour sa royauté. Il a eu beaucoup de temps pour mieux se connecter mais suit ses propres inclinations. Les gens sont beaucoup moins intéressés par son initiative sur les marchés durables qu’un cadre durable pour la famille royale lorsque la reine sera partie.

«Il s’est montré terriblement inapte à traiter avec Harry et Meghan qui ont fait le tour de la monarchie. Diana n’aurait pas soutenu certaines de leurs actions qui pourraient nuire à la monarchie.

“Son absence du dévoilement de la statue de Diana à côté de ses fils en conflit montre de la lâcheté – pas une perspective prometteuse pour un futur roi.”

Charles et Camilla se sont mariés lors d’une cérémonie civile le 9 avril 2005.

Au cours des 16 années qui ont suivi, elle a consolidé son statut de royale travailleuse et a grandi dans l’estime du public.

Cependant, leur liaison et le spectre de Diana pèsent toujours lourd.

Le tracker de faveur de la famille royale de YouGov d’octobre de l’année dernière montre que l’opinion sur Camilla était partagée avec 44% la considérant positivement et 43% négativement.