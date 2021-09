Camilla «ne pouvait pas sortir du lit» avant les noces avec le prince Charles – «terrifiée» | Royale | Nouvelles

in

Camilla et le prince Charles se sont mariés en avril 2005, six ans après avoir rendu leur relation publique. Bien que le jour de leur mariage ait été très attendu par le couple, cela s’est avéré difficile pour la mariée.

À l’approche de son mariage, Camilla aurait souffert d’une sinusite si grave qu’elle a laissé ses amis se demander si elle devrait pouvoir marcher dans l’allée.

De plus, la biographe royale Penny Junor affirme que Camilla était également “terrifiée”.

L’expert écrivait dans Vanity Fair en 2018 : “C’étaient les nerfs plus que la sinusite qui la gardaient sous les couvertures. Elle était terrifiée”.

Une amie du couple, Lucia Santa Cruz, s’est souvenue avec Mme Junor de son inquiétude à l’approche du mariage, déclarant : “Elle était vraiment malade, stressée.

“Elle ne pouvait littéralement pas sortir du lit.”

Mme Santa Cruz aurait présenté Charles et Camilla au début des années 1970, après avoir emménagé dans un appartement londonien situé au-dessus de celui de Camilla Shand.

Conformément à la tradition, Camilla avait passé la nuit précédant le mariage en dehors du prince Charles.

Elle a séjourné à Clarence House avec sa fille Laura et sa sœur Sonia Annabel Elliot. Camilla était également en compagnie de son habilleur Jacque Meakin et de la femme de chambre Joy, prête à l’aider à se préparer pour le grand jour.

Parmi eux, Mme Elliot aurait joué un rôle crucial en poussant sa sœur hors du lit.

Mme Elliot a taquiné Camilla en disant: “D’accord, ça va. Je vais le faire pour vous.

“Je vais te mettre dans tes vêtements.”

Camilla a finalement rassemblé force et courage pour quitter Clarence House et se marier avec le prince Charles lors d’une cérémonie civile au Windsor Guildhall.

Cela a été suivi d’une bénédiction de mariage qui a eu lieu à la chapelle St George du château de Windsor, où d’autres noces royales de haut niveau ont eu lieu depuis.

Parmi les invités royaux au second mariage du futur roi, il y avait ses fils le prince William et le prince Harry ainsi que la reine, feu le prince Philip, la princesse Anne, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Camilla avait été présentée à la famille royale avant ses noces à Windsor.

En 2000, lors de la fête du 60e anniversaire du roi en exil Constantin de Grèce organisée par le prince Charles, l’actuelle duchesse de Cornouailles a été officiellement présentée à la reine.

Cinq ans plus tard, Sa Majesté a prononcé un discours lors de la réception de mariage qui ne laissait aucun doute sur le fait qu’elle avait accueilli la femme de son fils dans le Cabinet.

La passionnée de courses de chevaux a commencé à dire qu’elle avait deux annonces à faire – l’une axée sur une victoire au Grand National, qui aurait lieu le jour même du mariage.

La seconde concernait l’union de Charles et Camilla.

La reine a déclaré qu’elle était ravie d’accueillir son fils et son épouse dans l’enceinte des “gagnants”.

Elle a déclaré: “Ils ont surmonté Becher’s Brook et The Chair et toutes sortes d’autres terribles obstacles.

“Ils ont réussi et je suis très fier et je leur souhaite bonne chance.

“Mon fils est à la maison et au sec avec la femme qu’il aime.”

Après s’être mariée avec Charles, Camilla est devenue la duchesse de Cornouailles et un membre actif du cabinet – qui a depuis été reconnue pour son engagement dans diverses causes, notamment la protection des femmes contre la violence domestique et l’augmentation de l’alphabétisation à l’échelle nationale.