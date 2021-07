Camilla news: la duchesse assume un nouveau rôle en réunissant deux causes qui lui tiennent à cœur | Royale | Nouvelles

in

Camilla est devenue la marraine de Horseback UK, une organisation caritative écossaise née pour soutenir le personnel militaire et les anciens combattants souffrant de blessures graves et de SSPT. Dans son nouveau rôle, la duchesse contribuera à faire connaître le travail que l’organisation mène depuis des décennies et à savoir comment les chevaux peuvent aider les gens tout au long de leur parcours de guérison.

Ce nouveau mécénat réunira le travail de la duchesse avec la communauté des vétérans et son amour pour les chevaux.

La co-fondatrice de Horseback UK, Emma Hutchison, a déclaré: “Nous sommes extrêmement reconnaissants à la duchesse de Cornouailles d’avoir accepté l’invitation à devenir notre marraine.

“En tant que passionnée d’équitation elle-même, HRH comprend comment les chevaux peuvent aider à avoir un impact positif sur notre bien-être et notre récupération.”

L’association propose à la fois des outils pédagogiques et un lien affectif avec les chevaux aux personnes aux prises avec leur bien-être.

Depuis 2009, il organise ses cours militaires pour responsabiliser les militaires en service et les anciens militaires souffrant de blessures physiques et mentales qui changent leur vie.

Suite au succès de ses cours militaires, Horseback a ensuite étendu son mandat pour se concentrer sur la communauté au sens large, y compris les étudiants.

En utilisant l’équitation et des activités de plein air, l’association propose des programmes de développement personnel qui encouragent les participants à acquérir de nouvelles stratégies d’adaptation et de nouvelles compétences de vie, à développer une résilience durable et à repartir avec une qualification officielle SQA.

Horseback UK a également développé un nouveau programme de développement des jeunes en collaboration avec la fondation du prince Charles, le Prince’s Trust.

Camilla a fait la connaissance de Horseback UK en 2019, lorsqu’elle a rendu visite à l’association caritative lors d’une visite en Écosse.

A cette occasion, elle a eu la chance d’admirer un ex-cheval de course nommé Brook et les chevaux miniatures Pinky et Patrick.

S’adressant aux vétérans, aux mentors et aux jeunes réunis, la duchesse de Cornouailles a déclaré: “Je suis tellement impressionnée par tout ce que vous faites ici.

“Tout le monde travaille en équipe, et vous n’obtenez pas de meilleure équipe que des personnes travaillant avec des chevaux.”

Avant de quitter le centre, la duchesse a déclaré au personnel: “Maintenant, je sais où vous êtes, je reviendrai.”

Camilla est impliquée dans plusieurs associations de militaires et d’anciens combattants, dont les Chelsea Pensioners, qu’elle a visités pour la dernière fois il y a un an.

De plus, Camilla adore les courses hippiques et possède avec le prince Charles quelques chevaux de course.

Le mois dernier, la duchesse a assisté au Royal Ascot, au cours duquel elle a célébré la passion de la reine pour les chevaux.

Mais, dans une interview avec ITV, elle a également parlé de sa propre implication dans la course.

Elle a déclaré: “Il n’y a rien pour décrire l’excitation de gagner.

“C’est la chose la plus excitante au monde.

“J’en ai quelques-uns en formation en ce moment.”

Le directeur des courses de la reine a également rendu hommage à l’amour de Camilla pour les courses de chevaux, affirmant qu’elle était “absolument passionnée” par ce sport.

Il a déclaré à BBC Radio 4: “Cela a été une combustion lente. Le prince Charles l’a toujours suivi, mais c’était l’intérêt de sa mère, donc c’était à distance.

« Il possède lui-même quelques chevaux, en partenariat avec la duchesse de Cornouailles.

“Elle est absolument passionnée par la course, donc c’est merveilleux qu’ils aient choisi d’y aller pendant deux jours, et commencent à se concentrer vraiment sur le côté élevage des choses.”