Camilla news: la duchesse sort de l’ombre alors que Charles envisage une refonte | Royale | Nouvelles

Camilla : « Les temps ont changé », déclare le Dr Anna Whitelock

Camilla est devenue de plus en plus en vue ces dernières années à la fois avec ses apparitions aux côtés du prince de Galles et avec son travail en solo. Cette « émergence » a été analysée par la commentatrice royale Katie Nicholl, qui pense qu’elle pourrait être liée aux plans largement répandus d’une monarchie allégée pendant le futur règne du prince Charles.

Parlant du dernier travail de Camilla, Mme Nicholl a dit OK ! magazine : « Camilla est de plus en plus présente.

« En 2020 et 2021, nous avons vraiment vu l’émergence de Camilla en tant que duchesse de Cornouailles, avec son propre rôle et sa propre identité, elle a été très audacieuse et courageuse pour les causes qu’elle défend et que nous n’associons peut-être pas toujours à la famille royale. mais elle se sent importante. »

Notant que le public « entend et voit davantage » Camilla ces derniers temps, Mme Nicholl a déclaré que les projecteurs sur la duchesse « alimentent le récit » d’une monarchie allégée à venir, qui n’impliquerait qu’un petit nombre de membres de la famille royale autorisés à mener à bien fonctions et, par conséquent, assumer davantage de rôles et d’engagements.

Mme Nicholl a déclaré: « Avec le décès du duc d’Édimbourg et de cette nouvelle monarchie allégée dont nous entendons tant parler, il y a plus de pression sur ces membres de la famille royale pour qu’ils se produisent et soient de haut niveau – c’est une extension de cela . »

Camilla a rejoint la famille royale en 2005 (Image: GETTY)

Camilla prononçant l’un de ses discours les plus poignants à ce jour (Image: GETTY)

Camilla travaille depuis des années pour soutenir les victimes de violence et de violence domestique.

Le mois dernier, elle a été très appréciée pour avoir prononcé l’un de ses discours les plus puissants en tant que duchesse axé sur l’épidémie de violence sexiste.

En assistant au Shame!Festival aux côtés de Carrie Johnson, Camilla s’est souvenue des noms de certaines des dernières victimes de violence masculine au Royaume-Uni.

Et elle a parlé de l’importance de briser la « stigmatisation » souvent ressentie par les victimes de violences sexuelles.

Camilla et Carrie Johnson au festival Shame! (Image: GETTY)

Elle a déclaré: « Ensemble, aujourd’hui, prenons la résolution d’aider les survivants à être » sans vergogne « et à ne pas assumer des sentiments déplacés de stigmatisation.

« En parlant de nos expériences, nous brisons le mur du silence qui permet aux auteurs de violences de rester impunis et augmente le sentiment d’isolement que tant de survivants décrivent. »

Exhortant les hommes à se mobiliser et à se joindre à la lutte contre les violences sexistes, la duchesse a également déclaré : « Nous ne tenons en aucun cas tous les hommes responsables des violences sexuelles. Mais nous avons besoin de tous pour lutter contre Après tout, les violeurs ne naissent pas, ils sont construits.

« Et il faut toute une communauté – hommes et femmes – pour démanteler les mensonges, les paroles et les actions qui favorisent une culture dans laquelle l’agression sexuelle est considérée comme normale et dans laquelle elle fait honte à la victime.

Camilla et le prince Charles arrivant à la COP26 (Image : GETTY)

Camilla a accompagné le prince Charles à la réception du soir de la COP26 lundi (Image: GETTY)

« Alors, partons tous d’ici aujourd’hui et essayons de faire participer les hommes de notre vie à la construction d’une société sans vergogne. »

Plus récemment, Camilla a soutenu son mari, le prince Charles, dans l’offensive de charme de la famille royale lors de la COP26, le sommet des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow.

Lundi, elle a assisté à la réception en soirée du sommet aux côtés du prince de Galles et du duc et de la duchesse de Cambridge, au cours de laquelle les membres de la famille royale ont parlé aux dirigeants mondiaux et aux décideurs des problèmes environnementaux les plus urgents.

Quelques heures plus tôt, elle s’était également rendue seule à l’école primaire de Wallacewell pour voir de ses propres yeux comment les élèves apprenaient le changement climatique et comment protéger l’environnement.

Le prince Charles est l’héritier du trône (Image: EXPRESS)

Au cours de la visite, la duchesse a remis aux étudiants un exemplaire de It’s Up to Us, un livre pour enfants avec une préface du prince Charles qui se concentre sur la durabilité et le climat.

Alors que le prince Charles est resté à Glasgow pour assister à plusieurs réunions avec des dirigeants mondiaux et des entreprises, la duchesse a pris l’avion mardi.

Jeudi, elle a visité le tournage du drame policier d’ITV Grace, inspiré de la série de livres de Peter James.

Cette visite a été entreprise car la duchesse de Cornouailles a recommandé la série Roy Grace de M. James aux adeptes de son club de lecture en ligne à succès, la salle de lecture.

Camilla avec l’auteur Peter James et l’acteur John Simm (Image : GETTY)

La salle de lecture a été lancée dans le cadre des efforts de longue date de la duchesse pour améliorer l’alphabétisation à tous les âges, ainsi que pour partager son amour pour les livres.

S’adressant à l’auteur pendant le tournage, elle a déclaré: « J’adore vos livres. Je les ai tous lus, d’un bout à l’autre.

« Donc, je saurai ce qui se passe vaguement. »