Camilla Parker Bowles a été “très bouleversée” par la publication de Meghan Markle sur les réseaux sociaux | Royale | Nouvelles

La tension au sein de la famille royale reste vive alors que de nouvelles allégations d’une biographie non autorisée des Sussex font sensation. Le livre “Finding Freedom”, écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand, est mis à jour avec de nouvelles informations depuis le début de cette année. Les Sussex se sont distanciés du livre et ont clairement indiqué que ses auteurs, qui s’appuient sur des sources anonymes, ne parlent pas en leur nom.

La biographie non autorisée comprend des détails sur l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey en mars, ainsi que sur le chagrin du couple après le décès du prince Philip.

La biographie affirme cependant que les membres de la famille royale étaient « discrètement heureux » que la duchesse de Sussex ait raté les funérailles de Philip parce qu’ils craignaient qu’elle « crée un spectacle » si elle y assistait.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs de dissensions royales émergent autour de l’attention que Meghan reçoit des fans et d’autres observateurs royaux.

En mars de l’année dernière, des rapports du Daily Mirror ont affirmé qu’il y avait eu des retombées entre Camilla Parker Bowles et Meghan.

La duchesse de Sussex aurait rompu un accord pour ne pas éclipser un discours prévu de longue date par Camilla sur la violence domestique.

Meghan a posté des photos d’elle dans un théâtre alors que la duchesse de Cornouailles donnait son adresse.

Camilla aurait été “très bouleversée”.

Un initié bien placé a déclaré : « Le travail de Camilla est très important pour elle et sa décision de mettre en évidence le fléau de la violence domestique lors du 10e anniversaire de Femmes du monde était un plan mûrement réfléchi.

«Au cours des quatre dernières années, elle a travaillé sans relâche, principalement dans les coulisses mais avec beaucoup d’efficacité, pour utiliser sa plate-forme et ses expériences personnelles pour mettre en évidence le problème et aider les personnes atteintes.

“Bien sûr, on savait que Harry et Meghan feraient des engagements cette semaine, certains en privé, mais tout le monde était d’accord pour que le discours de Camilla ait la priorité. Malheureusement, certaines personnes avaient d’autres idées.”

Le discours de Camilla a néanmoins été salué après avoir discuté de la violence domestique et lancé une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux.

La duchesse de Cornouailles a déclaré à l’époque: “En tant que technophobe quelque peu ancienne, elle n’est pas toujours familiarisée avec certains des jargons que les jeunes utilisent aujourd’hui, mais je connais les hashtags.

« Et maintenant, j’utilise mon tout premier : #everyonesproblem. La violence domestique est le problème de tout le monde et la solution doit l’être aussi.

«Je trouve presque impossible de penser qu’un de mes amis pourrait vivre sous cette horrible menace, sans que je le sache, mais c’est le pouvoir du contrôle coercitif et de la violence à la maison.

« Il est caractérisé par le silence. Silence de ceux qui souffrent, silence de ceux qui les entourent et silence de ceux qui commettent des abus. Ce silence est corrosif.

“Cela laisse les femmes, les enfants et les hommes porter le fardeau de la honte. Cela les empêche de parler des abus et les empêche d’obtenir de l’aide. Et au pire, cela peut être fatal.”

Meghan et Harry partagent également la passion d’aider les femmes qui ont besoin d’aide en raison de la violence domestique.

En février, a contribué aux efforts de secours en cas de catastrophe au Texas après que l’État du sud ait été frappé par une tempête meurtrière.

Parmi leurs dons, ils ont envoyé de l’argent à The Genesis Women’s Shelter and Support, un organisme de bienfaisance qui aide les survivantes de la violence domestique depuis plus de 35 ans.

L’organisme de bienfaisance a été contraint de fermer après que le plafond et les tuyaux de son unité de logement de transition ont été brisés par la tempête.

Le service de sauvetage, qui fournit chaque année un hébergement d’urgence à plus de 650 femmes et enfants, est désormais contraint de trouver un autre logement pour ses résidents.