Camilla participe à une campagne de poésie pour unir petits et grands | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cornouailles, 74 ans, s’est jointe aux écoliers et aux résidents des maisons de soins hier pour un récital de poésie avant de déguster du thé et le gâteau éponge spécial de Camilla. La duchesse a publié la recette de son éponge Nutella Victoria en septembre lorsqu’elle a révélé qu’elle participerait à l’initiative Poetry Together après l’annulation de l’événement en 2020.

Une photo d’une Camilla rayonnante tenant son gâteau a été partagée sur le compte Instagram de Clarence House.

Le post, qui a reçu plus de 50 000 likes, était sous-titré : « Pour célébrer le retour des tea parties @poetry_together cette année, la duchesse a partagé sa recette d’une éponge Victoria pour petits et grands (euh !) poème par cœur ensemble. »

L’organisation, créée en 2019, a été créée par l’ancien député conservateur et biographe du prince Philip Gyles Brandreth, 73 ans.

La duchesse de Cornouailles est actuellement la marraine de la Royal Society of Literature.

La Journée nationale de la poésie a été célébrée le 7 octobre et a marqué le lancement de l’initiative de M. Brandreth.

Le projet est également soutenu par l’actrice anglaise Dame Judi Dench, 86 ans, et l’ancien lauréat pour les enfants Michael Rosen, 75 ans.

En octobre, Camilla a encouragé les enfants qui participaient à un projet de lecture de livres visant à améliorer les compétences d’alphabétisation des enfants et à établir des liens avec la génération plus âgée.

Camilla est récemment devenue mécène de Silver Stories, l’association caritative qui met les enfants en contact avec des personnes âgées partageant un amour de la lecture.

LIRE LA SUITE : Alliances royales : Quelle royale a la bague la plus chère ?

De plus, Camilla a créé la salle de lecture de la duchesse de Cornouailles sur Instagram en janvier après la popularité de ses listes de lecture pendant le verrouillage en 2020.

Son fils Tom Parker Bowles l’a rejoint, il est l’auteur de sept livres de cuisine et a reçu la Guild of Food Writers en 2010.

Le club de lecture en ligne de Camilla a déjà présenté plusieurs auteurs éminents, dont le célèbre auteur de War Horse Sir Michael Morpurgo.