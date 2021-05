Camilla pourrait recevoir le titre de «Reine» car le rôle «n’a pas encore été décidé», déclare son fils | Royal | Nouvelles

Le prince de Galles sera couronné roi lorsque la reine Elizabeth II se retirera ou décédera. Mais Buckingham Palace a déjà déclaré que Camilla serait connue sous le nom de princesse consort au lieu de reine.

Cependant, le fils de la duchesse de Cornouailles, Tom Parker-Bowles, a déclaré qu’il pourrait y avoir une chance que Camilla reçoive le titre de reine car son rôle n’a pas encore été décidé.

Il a déclaré au Times: “Honnêtement, je ne sais pas si maman s’appellera Queen.

“Cela n’a pas été décidé.

“Il y a beaucoup de documentaires Sky intéressants à ce sujet, j’en suis sûr, mais honnêtement, je ne sais pas si c’est vrai.”

Lorsque Charles et Camilla ont annoncé leur mariage en 2005, le palais a déclaré: “Il est prévu que Mme Parker-Bowles utilise le titre SAR la princesse consort lorsque le prince de Galles accédera au trône.”

Charles et Camilla ont commencé leur relation au début des années 1970, mais elle l’a annulée pour épouser Andrew Parker-Bowles.

Charles a depuis admis qu’il avait plus tard eu une liaison avec Camilla malgré son mariage avec Diana.

Après le divorce de Charles et Diana en 1996, Camilla et Charles ont été photographiés ensemble pour la première fois en public en 1999.

«Je pense que la plupart des gens sont encore [coming around to the thought of Charles and Camilla].

«Quel que soit votre côté, vous devez reconnaître que Camilla était la source du conflit et le cœur de la rupture conjugale. [of Charles and Diana] des conséquences de qui ces garçons [William and Harry] ont souffert.”

M. Lacey a poursuivi en disant comment le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, sont «plus attirants pour la plupart des Britanniques» que Charles et Camilla.

L’année dernière, Charles et Camilla ont été confrontés à des réactions négatives après la sortie de la quatrième saison de The Crown.

La nouvelle saison présentait des sujets tels que le mariage du prince Charles avec la princesse Diana et décrivait sa liaison avec Camilla et le trouble alimentaire de la princesse de Galles.

Les experts royaux se sont déchaînés lors de la dernière saison, l’expert Richard Fitzwilliams affirmant que Charles était décrit comme «égoïste et peu sûr de lui».

Il a déclaré: «Il a l’apitoiement sur lui-même et est brutal envers Diana après, par exemple, son succès à New York.

«Sa physicalité est curieuse, elle accentue l’aura d’insuffisance que souligne cette représentation.

«Il est amoureux de Camilla mais les téléspectateurs ne sympathiseront pas avec ce portrait.

“Il est clair qu’il est le produit d’une famille extrêmement dysfonctionnelle.”