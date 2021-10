Camilla pourrait soutenir le retour du prince Harry et de Meghan pour Noël | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry: la visite de Noël au Royaume-Uni est «difficile», déclare Levin

Le prince Harry et Meghan Markle ont secoué la monarchie avec leur décision de quitter le cabinet l’année dernière et, depuis leur déménagement aux États-Unis, ont envoyé de nouvelles ondes de choc à travers le palais en faisant une interview avec l’animatrice de chat américaine Oprah Winfrey.

Alors que les tensions entre les Sussex et la maison royale ont été tendues ces derniers mois, la reine a souligné à plusieurs reprises que Harry, Meghan et leurs enfants sont des membres très appréciés de sa famille.

Les Sussex ont accueilli leur fille Lilibet dans le monde en juin et, vu qu’ils ne sont plus au Royaume-Uni en tant qu’unité familiale depuis 2019, il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles ils pourraient revenir en Grande-Bretagne pour une visite ce Noël.

Ce serait donc la première saison festive du couple avec la famille royale depuis 2018 … compte tenu de tout ce qui s’est passé depuis lors, pas facile.

Décembre pourrait être le moment idéal pour une visite et permettrait à la reine de rencontrer enfin sa nouvelle arrière-petite-fille, dont le nom lui rend hommage.

LIRE LA SUITE: ​​Le projet de Meghan Markle d’être la reine du tapis rouge « pourrait finir par coûter 1 million de dollars »

Les regards croisés entre Camilla et Meghan suggèrent que la duchesse pourrait être la clé de relations royales saines (Image: .)

Katie Nicholl, auteur du livre 2019 Harry and Meghan: Life, Loss, and Love, a suggéré qu’un Noël au Royaume-Uni en 2021 pourrait bien être dans les cartes pour les Sussex. S’adressant à Closer, elle a déclaré: « Noël est considéré comme une opportunité.

« Il peut y avoir un adoucissement, ce qui pourrait ouvrir la voie à une guérison de la fracture familiale. »

Si Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, prenaient l’initiative d’embarquer sur un vol de Californie à Londres, ils pourraient être heureux d’avoir un allié lorsqu’ils retrouveraient en masse des parents royaux.

Selon les commentateurs royaux, l’épouse du prince Charles, Camilla, duchesse de Cornouailles, pourrait être celle qui leur offrirait son soutien.

Camilla est «toujours accommodante», déclare Robert Jobson

L’auteur royal Andrew Morton a affirmé que certains membres au sommet de la société avaient envoyé des codes et des signaux à Meghan et Harry pendant leur mandat en tant que membres de la famille royale pour exprimer leur niveau d’affection envers l’ancienne actrice américaine.

Dans son livre Meghan: A Hollywood Princess, M. Morton affirme que c’était une façon pour eux de lui montrer qu’elle était acceptée dans la famille.

Parmi ceux qui auraient offert un geste « codé secret » aux Sussex figurait la future princesse consort, Camilla, qui a montré une « véritable affection » et a même enfreint le protocole royal typique en tenant la main de Meghan et en l’embrassant au revoir lors d’un événement célébrant le 70e anniversaire. des Princes Charles.

M. Morton écrit: « Ce geste royal rare était un signe de la rapidité avec laquelle l’acteur américain avait été accepté et traité avec une véritable affection par la famille royale. »

A NE PAS MANQUER

Camilla copie Meghan Markle en partageant de jolies photos de chiens de sauvetage [PICTURES]

Meghan Markle est sortie pour les repas alors qu’on lui a dit de «faire profil bas», selon l’auteur [INSIGHT]

Harry et Meghan devraient-ils baptiser Lilibet au Royaume-Uni ou aux États-Unis ? [POLL]

La duchesse de Cornouailles avait l’habitude d’envoyer des signaux à Meghan pour qu’elle se sente la bienvenue dans la famille royale (Image: .)

« Sans dire un mot », a-t-il ajouté, Camilla « signait au monde qui les regardait » que Meghan était l’une d’entre elles.

Une visite de Harry et Meghan est « certainement ce que veut la reine », a déclaré Mme Nicholl.

Elle a ajouté: « Une rencontre suggère qu’ils espèrent aller de l’avant et régler les choses. »

La duchesse de Cornouailles, qui n’a pas eu la tâche facile de devenir royale, pourrait être exactement ce dont ils ont tous besoin pour que les choses se passent bien – un pacificateur compréhensif qui prépare le terrain et fournit un soutien une fois que Harry, Meghan et les enfants arrivent.

Tout sourire : Camilla est considérée comme une figure centrale dans le « adoucissement » des tensions au sein du Cabinet (Image : .)

Camilla et le prince Charles ont commencé à sortir ensemble dans les années 70. Ils sont maintenant mariés depuis 17 ans, mais la route vers une relation stable et acceptée était difficile, car il a fallu des années au public britannique pour accepter Camilla comme nouvelle partenaire de Charles et plus tard, épouse.

Après la mort tragique de la princesse Diana, l’entrée de Camilla dans la bulle royale a été cahoteuse et une grande partie du public britannique était contre elle. Cependant, elle a conquis les fans ces dernières années et sa popularité semble être à la hausse.

Les moments difficiles de Camila sous les projecteurs royaux peuvent servir de moyen pour elle et Meghan de créer des liens, étant donné que la duchesse de Sussex a déclaré qu’elle n’aurait pas pu se sentir « plus seule » en tant que senior royal.

Mme Nicholl a ajouté: « Quand Harry et Meghan sont partis, ils ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas abandonner leur maison en Grande-Bretagne.

« Ils ont toujours Frogmore Cottage et leur plan était de revenir au Royaume-Uni. »

Alors que Meghan n’a pas du tout voyagé au Royaume-Uni depuis que le couple a quitté la famille royale et a déménagé aux États-Unis en mars 2020, les visites de Harry ont été peu nombreuses – la dernière, pour le dévoilement de la statue de sa mère Diana.

Le voir aux côtés de son frère William a ravi les fans royaux et a ouvert la question de savoir si le fait de voir les frères ensemble deviendrait plus fréquent à l’avenir.