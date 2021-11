Camilla prend la place de la reine et assume un rôle important pendant que le monarque se repose | Royale | Nouvelles

Camilla assiste au service du souvenir à l’abbaye de Westminster

Dimanche, le palais a annoncé que la reine Elizabeth II s’était fait une entorse au dos et était « déçue » qu’elle manque le service du souvenir. Avant cela, la reine a été forcée d’annuler une série de sorties publiques mais a continué à exercer ses fonctions qui ne peuvent être confiées à la jeune génération.

Maintenant, la duchesse de Cornouailles – ainsi que d’autres membres du cabinet – ont intensifié leurs efforts pendant que le monarque se repose.

Camilla a écrit sa dernière chronique dans le magazine WI Life et explique à quel point elle est fière d’être membre du Women’s Institute et de son travail pour mettre fin à la violence domestique.

Camilla – qui est membre du Tetbury and Llandovery WI – a écrit : « À mesure que notre connaissance des différents types d’abus augmente, nos efforts de sensibilisation doivent également augmenter pour permettre aux victimes de reconnaître les signes et de demander de l’aide. »

Le monarque est connu pour faire une visite annuelle au WI à West Newton près de son domaine de Sandringham à Norfolk.

La reine Elizabeth II a commencé à assister aux réunions en 1943 après avoir succédé à la reine mère à la présidence.

On pense que la reine n’a manqué qu’environ « quatre ou cinq » réunions depuis son arrivée.

En 2015, la reine a déclaré à propos du centenaire de l’Institut : « Les femmes ont obtenu le droit de vote, les femmes britanniques ont gravi l’Everest pour la première fois et le pays a élu sa première femme Premier ministre.

« Le Women’s Institute a été une constante tout au long du processus, rassemblant les femmes, les encourageant à acquérir de nouvelles compétences et développant des talents uniques. »

La réunion de la reine l’année dernière a été annulée en raison du rhume du monarque à l’époque.

D’autres membres du Cabinet qui sont membres de l’Institut dont la princesse Anne, Sophie Wessex et Kate, la duchesse de Cambridge.

Bien que Camilla soit mariée au futur monarque, le prince Charles, le palais de Buckingham a précédemment déclaré que Camilla serait connue sous le nom de princesse consort au lieu de reine.

Lorsque Charles et Camilla ont annoncé leur mariage en 2005, le palais a déclaré: « Il est prévu que Mme Parker-Bowles utilise le titre SAR la princesse consort lorsque le prince de Galles accède au trône. »

Charles et Camilla ont commencé leur relation au début des années 1970, mais elle a annulé pour épouser Andrew Parker-Bowles.

Charles a depuis admis qu’il avait plus tard eu une liaison avec Camilla malgré son mariage avec Diana.

Après le divorce de Charles et Diana en 1996, Camilla et Charles ont été photographiés ensemble pour la première fois en public en 1999.

S’exprimant en janvier de cette année, l’expert royal, Robert Lacey, a averti que le public pensait toujours au roi Charles et à la reine Camilla.

Il a déclaré : « Cette nouvelle génération de la famille royale est très importante pour la Couronne et très importante pour la nation.

« Alors que nous regardons vers l’avenir, nous espérons évidemment que le prince Philip et la reine auront la chance d’avoir une longue vie, mais la mortalité fait des ravages.

« Nous ne savons pas trop quoi penser du roi Charles III et de la reine Camilla.

« Je pense que la plupart des gens sont encore [coming around to the thought of Charles and Camilla].

« Quel que soit votre camp, vous devez reconnaître que Camilla était la source du conflit et le cœur de la rupture conjugale. [of Charles and Diana] dont les conséquences ces garçons [William and Harry] ont souffert. »

M. Lacey a poursuivi en disant que le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, sont « plus attrayants pour la plupart des Britanniques » que Charles et Camilla.

L’année dernière, Charles et Camilla ont fait face à des réactions négatives après la sortie de la quatrième saison de The Crown.