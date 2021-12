Camilla reçoit la plus haute distinction de Queen alors qu’elle se prépare à diriger Firm avec Charles | Royale | Des nouvelles

La duchesse de Cornouailles a été élevée au rang de Dame royale de l’Ordre très noble de la Jarretière. La distinction est l’ordre de chevalerie le plus prestigieux du Royaume-Uni et est décernée à la femme de 74 ans en reconnaissance de sa contribution à la monarchie.

La Jarretière a été créée par le roi Édouard III en 1348 et est remise par le souverain pour un service public et une réalisation exceptionnels.

Camilla a épousé le prince Charles en 2005 et au cours des 16 dernières années, elle a soutenu la reine à travers ses propres travaux publics et engagements.

Ces dernières années, Charles et Camilla ont augmenté leur charge de travail royale alors que la reine transmet de nouvelles fonctions à son fils aîné.

Plus récemment, le couple a assisté à un service à la chapelle St George de Windsor le jour de Noël, alors que la reine restait à la maison.

« Je suis fier au-delà des mots que son travail de pionnier ait été repris et magnifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William – admirablement soutenus par Camilla et Catherine – plus récemment lors du sommet COP sur le changement climatique à Glasgow. »

Camilla a rehaussé son profil pendant la pandémie de coronavirus et a récemment lancé la salle de lecture de la duchesse de Cornouailles sur Instagram pour les amateurs de livres de tous âges et de toutes capacités.

Lors d’une rare apparition dans l’émission Today de la BBC Radio 4 plus tôt ce mois-ci, la duchesse de Cornouailles a révélé que Black Beauty était son livre préféré pendant son enfance.

Camilla a également déclaré qu’elle avait acheté des livres comme cadeaux de Noël pour ses cinq petits-enfants et a souligné l’importance de la lecture.

Elle a déclaré: « Si vous apprenez à lire, quelle que soit la difficulté de votre vie à l’époque, vous pouvez prendre un livre et vous échapper.

« Vous pouvez rire, vous pouvez pleurer, cela vous fait juste sortir du monde réel et cela vous donne une dimension différente à la vie. »

La nomination de Camilla à la Jarretière est un cadeau de la reine et fait sans l’avis du premier ministre.

Ils sont généralement annoncés le jour de la Saint-Georges, le 23 avril, mais le monarque peut le faire à tout moment et a choisi de coïncider avec les honneurs du nouvel an.

Dans la liste des honneurs, la reine a également fait de l’ancien Premier ministre Tony Blair un chevalier compagnon de l’ordre.

Le médecin-chef (CMO) de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, le CMO adjoint, Jonathan Van-Tam, et les CMO du Pays de Galles et de l’Écosse, Frank Atherton et le Dr Gregor Smith, ont été nommés chevaliers.

Il existe également des statuts de dame pour le chef de l’Agence britannique de sécurité sanitaire, le Dr Jenny Harries, et le Dr June Raine, directrice générale de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé.

Le chef cuisinier de la reine, Mark Flanagan, a été nommé lieutenant de l’Ordre royal de Victoria par le monarque.