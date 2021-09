Camilla rédige un article profondément émouvant sur des êtres chers luttant contre le cancer – “Certains sont maintenant partis” | Royale | Nouvelles

in

En rendant un hommage profondément émouvant à MailOnline, la duchesse de Cornouailles, 74 ans, a écrit quelques mots touchants dans un article faisant l’éloge du travail du centre de soutien contre le cancer Maggie’s. Selon leur site Web, le réseau national “offre le meilleur soutien possible gratuitement à toute personne atteinte de cancer et à ses familles qui franchissent nos portes”.

Écrivant pour le Mail, Camilla a déclaré: “Nous avons tous, sous une forme ou une autre, reçu des nouvelles d’un diagnostic de cancer: que ce soit le nôtre ou celui de quelqu’un que nous aimons.

“Nous avons tous, même si peu de temps, perdu la joie de vivre dans la peur de mourir.

“Nous avons tous enduré la sensation terrifiante de tâtonner impuissants dans le noir pour qu’une main réconfortante nous guide.”

Elle a ajouté plus tard : “Comme tout le monde, j’ai vu des proches et des amis lutter contre le cancer.

JUST IN: “Pression supplémentaire” Meghan Markle et Harry “anxieux” lors de leur dernière apparition, selon un expert

“Malheureusement, certains sont maintenant partis, mais d’autres sont sortis de l’autre côté.

“J’aurais aimé qu’un centre Maggie soit disponible pour eux tous – comme, en effet, je souhaite qu’un centre soit disponible pour tous ceux qui sont maintenant dans la position inquiétante d’attendre leur traitement contre le cancer.

“Les estimations disent que près d’un million de femmes ont raté leurs mammographies pendant la pandémie.”

Des études ont révélé que la pandémie a sérieusement inhibé la détection des cancers, en particulier chez les femmes.

LIRE LA SUITE: “Les yeux s’illumineraient” Lady Louise parle du doux Philip demandant comment s’est déroulée la compétition

La duchesse a conclu sa pièce convaincante en remerciant Maggie pour leur travail.

Elle a écrit: “Merci à toute la famille de Maggie pour 25 ans de service exceptionnel à ceux qui vivent avec le cancer, et espérons et prions qu’au cours du prochain quart de siècle, nous aurons un centre Maggie dans chaque grande ville de ce pays. “