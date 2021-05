Camilla rend visite au régiment de l’armée après avoir repris le rôle du prince Philip – «Se sentait très fier» | Royal | Nouvelles

Camilla a rencontré aujourd’hui certains des membres du régiment de fusiliers qui ont participé aux funérailles du prince Philip. La duchesse de Cornouailles, qui est devenue le colonel en chef du régiment en juillet 2020, a parlé à un soldat de sa fierté de voir les fusils honorer le duc d’Édimbourg.

Elle a dit: “Vous aviez tous l’air parfait. Je me sentais très fière d’en faire partie.”

Pour sa visite, Camilla a enfilé un manteau vert avec une broche en forme d’insigne des fusils.

Camilla a reçu ce titre militaire honorifique par le duc d’Édimbourg lui-même.

Malgré sa retraite de ses fonctions royales en août 2017, en juillet 2020, le prince Philip est sorti du château de Windsor pour prendre part à ce qui est devenu son dernier engagement royal.

Au cours de la cérémonie qui a eu lieu dans le Quadrangle du château de Windsor, le prince Philip a rencontré le colonel commandant adjoint, le major-général Tom Copinger-Symes et quelques membres des Rifles.

Après avoir bavardé et plaisanté avec eux, il a été salué par les officiers et remercié pour ses décennies de service en tant que colonel en chef.

Il a ensuite officiellement abandonné le rôle et l’a transmis à Camilla.

Le régiment d’infanterie des Rifles a été formé en 2007, mais le prince Philip était le colonel en chef des régiments qui ont finalement formé ce groupe d’infanterie depuis 1953.

Les Rifles étaient l’un des nombreux régiments à être représentés aux funérailles du duc d’Édimbourg le 17 avril.

Des membres des gardes gallois, dont le prince Philip était colonel honoraire jusqu’en 1975, ont également assisté à la procession funéraire.

À l’instar de ce que Camilla a fait aujourd’hui, le prince Charles a remercié mercredi les gardes gallois pour l’hommage qu’ils ont rendu au duc le mois dernier.

Le prince de Galles, qui a suivi les traces de son père et est devenu colonel du régiment, a déclaré lors de sa visite à Combermere Barracks à Windsor: «J’étais tellement fier de ceux d’entre vous qui ont fait partie du compliment lors des funérailles de mon père récemment. “

S’exprimant au nom de sa famille, il a également déclaré: «Ma famille et moi avons été profondément émus par la façon dont vous avez tous accompli votre devoir.

«Et des gens d’autres pays m’ont appelé pour me dire qu’ils n’avaient jamais vu quelque chose d’aussi merveilleux, d’aussi magnifiquement fait et avec autant de dignité et de style.

Plus poignant encore, il a ajouté: “Je sais que mon père aurait également été énormément touché.”

