Camilla riposte aux critiques de la famille royale dans une réfutation sans précédent « Pas de vacances! » | Royale | Nouvelles

Camilla et le prince Charles se sont tous deux rendus en Jordanie et en Égypte. Mais la famille royale a insisté sur le fait que même s’il peut sembler qu’ils sont en vacances, il s’agit vraiment d’un voyage pour le travail.

Camilla a déclaré: « Les visites royales ne sont pas des vacances. »

Mais elle a également révélé qu’elle était soulagée qu’à 74 ans, elle ait toujours « une cassure dans son céleri ».

Camilla parlait à la fin d’une semaine avec le prince Charles en Jordanie et en Égypte.

Elle a déclaré: « Nous pourrions être habillés et photographiés contre les pyramides comme des touristes – mais nous ne sommes pas en vacances. »

Elle a déclaré que les tournées royales qui lui sont demandées par le gouvernement « travaillent pour le pays » et « essayent de faire la différence ».

La duchesse a un autre engagement aujourd’hui après avoir atterri hier soir à la base de Brize Norton RAF.

Ce voyage de quatre jours en Jordanie et en Égypte est le premier voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie.

Camilla a déclaré: « Une fois que vous avez commencé, vous vous souvenez légèrement que vous l’avez déjà fait. »

Selon le Daily Mail, le directeur général a confirmé que l’eau serait utilisée pour les « futurs baptêmes ».

Et il semble que sa prédiction se soit avérée vraie, car une source royale affirme qu’August Brooksbank et Lucas Philip Tindall, respectivement enfants du prince Eugénie et de Zara Tindall, seront baptisés ce week-end.

La source royale a déclaré: « Sa Majesté est très désireuse d’être là car elle sait à quel point cela est important pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. »

La source a déclaré au Sun: « Cela devrait être une occasion familiale réconfortante et un moment de vraie célébration après ce qui a été une période difficile pour certains membres de la famille royale, y compris la reine elle-même.

« Elle a hâte d’assister à un événement aussi merveilleux après la grande déception personnelle d’avoir raté les événements du Souvenir de dimanche dernier. »