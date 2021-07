Camilla saluée par les fans royaux après un message attachant aux bénévoles – “Vraiment un joyau !” | Royale | Nouvelles

in

Camilla, qui est également la présidente du Royal Voluntary Service, a déclaré : « En ce #ThankYouDay très spécial, je voulais dire un sincère ‘Bravo’ à chacun des merveilleux bénévoles de ce pays, qui ont fait une énorme différence pour nous tous au cours de la dernière année.

Les fans royaux ont rapidement soutenu la duchesse et ont également offert un message de remerciement.

Un utilisateur des réseaux sociaux a déclaré : “En tant que bénévole, j’aimerais dire ‘Merci votre Altesse Royale d’avoir reconnu nos efforts’.”

Un deuxième a écrit : « Ah, Votre Altesse Royale, vous êtes vraiment un joyau ! Et merci pour votre service, votre gentillesse et votre implication dans de nombreuses causes importantes.

Un autre a déclaré: “Merci à vous et à son altesse royale pour tout ce que vous faites pour aider et soutenir les autres.”

Un autre a dit : « Oh elle est géniale ! Bravo aux bénévoles – nous devons vous remercier à plusieurs reprises.

Une cinquième personne a écrit : « C’était gentil de la part de la duchesse de rendre aux gens leur dû, en particulier les travailleurs de la santé !

« Merci pour le don désintéressé de votre temps et de vos compétences ! »

Un troisième a ajouté : « Merci Camilla. Merci à vous deux pour votre amour continu envers la nation tout au long de cette pandémie malgré votre propre tristesse… Nous vous aimons. »

Un autre écrit : « Quelle photo incroyablement belle et époustouflante de SAR, elle est si belle ! Des mots merveilleux, en effet, ils peuvent tous être si fiers de ce qu’ils ont accompli.