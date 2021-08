Camilla se confie à Monty Don sur l’horreur du jardin alors que la vermine attaque ses légumes | Royale | Nouvelles

La duchesse, jardinière passionnée qui a planté des fruits et légumes dans son espace extérieur, dispose désormais d’un jardin boisé qu’elle espère développer également. La royale aux doigts verts, qui aux côtés de son mari Charles, prince de Galles est un amoureux de la nature, a parlé de son malheur de jardinage. Elle a expliqué que des rongeurs, en particulier des campagnols, s’étaient infiltrés et avaient dévoré ses fraises et les racines d’asperges qu’elle avait plantées.

Elle a déclaré: “J’ai beaucoup de chance d’avoir un grand potager, mais vous obtenez les souris, les campagnols cette année, tous ont mangé les racines d’asperges et ensuite ils sont entrés dans les fraises, donc vous ne pouvez jamais gagner, il y a toujours quelque chose.”

La duchesse a parlé de ses défis de jardinage lors d’une apparition dans l’émission BBC Two, diffusée à 20 heures aujourd’hui, où elle visite le jardin de Don Longmeadow dans le Herefordshire et salue même Nellie, l’un de ses chiens avec un massage du ventre.

En se référant aux dommages qu’elle a vus dans son jardin, Don a donné son conseil en disant: “Je pense que vous devez simplement accepter qu’il y a certaines choses qui ne vont tout simplement pas aller pour vous cette année, quoi qu’il en soit.”

Elle a décrit le jardinage comme une « expérience spirituelle » pour beaucoup pendant la pandémie, soulignant le réconfort que les espaces extérieurs offraient pendant de nombreuses périodes de verrouillage lorsque le public était invité à rester à la maison et à limiter les contacts sociaux.

La duchesse a souligné l’importance du jardinage pour le bien-être des gens pendant la pandémie.

Elle a déclaré: “Je pense que les jardins ont permis aux gens de traverser Covid. Ils ont réalisé à quel point un jardin était spécial et ce qu’ils pouvaient en faire, ils pouvaient devenir inventifs, même s’ils ne l’avaient pas fait avant de pouvoir commencer à cultiver des légumes. “

Elle a commenté la capacité de « se perdre » dans le jardinage et comment les gens peuvent découvrir « une sorte d’affinité avec le sol ».

“Pour le moment, j’en ai un peu, mais l’herbe a en quelque sorte pris le dessus et nous allons tenter à nouveau cette année de planter plus de graines, car je pense, surtout maintenant, qu’il est de plus en plus important d’avoir ces fleurs sauvages – si nous voulons continuer à attirer les papillons et les abeilles.”

Le défi du jardinage auquel est confrontée la duchesse en est un qui affecte de nombreuses personnes, la Royal Horticultural Society indiquant que quatre espèces de souris et de campagnols peuvent endommager les jardins.

Les coupables des dommages sont la souris des bois, le mulot à cou jaune, le campagnol des champs et le campagnol à queue courte.

Les dommages causés par les rongeurs étaient devenus plus visibles pendant le verrouillage, les experts suggérant que les gens étaient plus susceptibles de remarquer les signes car ils passaient plus de temps à la maison.

Normalement, peu de dommages aux plantes sont remarqués et les niveaux de population de rongeurs restent faibles, mais les souris et les campagnols peuvent se reproduire rapidement dans de bonnes conditions, entraînant des explosions de population et un afflux de dommages aux plantes.

Plus tôt ce mois-ci, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé des images de leur fille, la princesse Charlotte, berçant des papillons Peacock et Red Admiral, dans le cadre du Big Butterfly Count.

Le programme vise à évaluer la santé de l’environnement en comptant la quantité et le type de papillons présents dans une zone donnée pour aider la science et la recherche en matière de conservation.