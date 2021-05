Camilla s’est “secrètement savourée” dans le drame Megxit avant que Meghan et Harry n’escaladent les affirmations | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cornouailles est restée muette sur le prince Harry et Meghan Markle depuis que les Sussex se sont retirés de la vie royale. Mais Camilla soutient sans aucun doute son mari, le prince Charles, dans ses sentiments de «perplexité» face aux railleries répétées de son fils contre la famille royale. Le duc de Sussex a récemment affirmé que son enfance avait souffert des cicatrices que Charles portait de la façon dont la reine et le prince Philip l’avaient élevé.

Lorsque Meghan et Harry ont annoncé pour la première fois leur départ de la famille royale en janvier 2020, une source royale a déclaré à Radar Online que Camilla s’était «secrètement délectée du drame».

Cependant, il est plus probable que Camilla ait été bouleversée par la nouvelle – et elle l’a dit elle-même.

Lorsqu’on lui a demandé si les Sussex lui manqueraient après leur échappée dramatique, elle a répondu: “Bien sûr.”

Et Camilla aurait également été particulièrement proche de Meghan, l’ayant prise sous son aile en tant que nouveau membre du cabinet.

Écrivant pour Vanity Fair, la correspondante royale Katie Nicholl a révélé que Camilla avait souvent soutenu Meghan et Harry.

Mme Nicholl a écrit : « Elle veut que tout le monde s’entende et soit heureux.

« Son mantra est de continuer et de continuer à sourire. Elle ne veut voir personne en difficulté et elle aime Meghan, et elle pourrait aussi être une très bonne alliée.

Le parallèle ici avec la façon dont Camilla a traité les scandales précédents est clair pour tous.

La princesse Diana, dans son entretien désormais tristement célèbre avec Martin Bashir, a démêlé la liaison de Camilla avec le prince de Galles en déclarant: “Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu surpeuplé.”

Le royal a poursuivi en affirmant que la connaissance de leur romance avait un “effet assez dévastateur” sur elle et exacerbé son trouble de l’alimentation.

Camilla, qui n’a jamais parlé publiquement de l’affaire, a été largement vilipendée après ces étonnantes révélations.

Pourtant, elle a adopté une approche stoïque envers l’attitude largement hostile du public.

Peu de temps après la diffusion de l’interview de Diana en 1995, la journaliste Mary Braid a déclaré : « Le silence et la discrétion sont les marques de fabrique de Camilla.

Elle a poursuivi: «C’est une femme qui a enduré sans murmurer une avalanche d’insultes publiques après que Charles ait raconté à des millions de personnes leur liaison à la télévision.

« C’est une femme qui a rencontré un jour un journaliste par effraction dans ses toilettes en bas ; et qui avait le contenu d’un album de famille, pris sans son consentement, éclaboussé partout dans un journal.

“Il y avait une photo d’elle en bikini et une autre du prince de Galles avec le bébé de Camilla, Tom et le filleul du prince, dans ses bras.”

Mme Braid a expliqué: “Avec si peu de la bouche du cheval, la question de savoir si elle pleure ce week-end – une femme d’âge moyen solitaire et échouée qui a renoncé au mariage et à la position sociale pour l’amour – est en grande partie de la spéculation.”

Nigel Evans, alors rédacteur en chef du magazine Majesty, a également déclaré à The Independent en 1995 que l’attitude de Camilla pourrait sauver la monarchie.

De plus, des rapports sur le moment où Kate, la duchesse de Cambridge a rejoint la famille royale pour la première fois, montrent à quel point Camilla a joué un rôle déterminant dans sa capacité à s’intégrer au reste de la société.

Sur Good Morning America en 2011, Katie Nicholl a déclaré: «Depuis de nombreuses années, Camilla soigne Kate.

“Elle est dans une excellente position pour, peut-être la meilleure position, pour donner des conseils à Kate sur la façon de le faire fonctionner.”