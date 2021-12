Camilla s’ouvre sur un souvenir qui la laisse encore émue – « Ça me fait pleurer maintenant » | Royale | Des nouvelles

Camilla a parlé de son amour pour les livres lors d’une conversation avec Lord Dobbs pour l’émission Today de la BBC Radio 4. La duchesse s’est souvenue d’avoir été « folle de poney » dans sa jeunesse, ce qui a fait que l’une de ses premières lectures est restée « coincée » dans son esprit.

Parlant de Black Beauty, le roman de 1877 d’Anna Sewell, Camilla a déclaré: « À cette époque, j’étais une sorte d’enfant fou de poney, et je ne pensais à rien d’autre qu’aux chevaux et aux poneys et à les charger, alors je pense Black Beauty a été le premier livre qui m’est resté à l’esprit.

« Je peux le voir maintenant – il y avait Ginger.

« Chaque fois que je pense au pauvre vieux Ginger avec la tête pendue hors du chariot et la langue pendante, ça me fait pleurer maintenant, et je pense que c’était peut-être l’un de mes préférés. »

Lors de son apparition à la radio, Camilla a également parlé d’un de ses livres préférés pendant sa jeunesse.

Elle a déclaré: « Un autre livre que mon père nous lisait tout le temps, parce qu’il aimait un peu l’aventure, était The Scarlet Pimpernel.

« Il est devenu ce grand héros à tous nos yeux et j’ai adoré toutes les aventures.

« J’avais une sorte de passion pour la Bastille, je ne sais pas pourquoi, je pensais à lui en train de sauver tous ces gens adorables de la Bastille.

« Et puis le moment terrible avec la guillotine où la vieille tricoteuse était assise là en train de tricoter.

« Je pense que ça a duré très longtemps parce qu’ensuite ça m’a conduit à A Tale of Two Cities – je suis allé de Paris à Paris, guillotine en guillotine. »

The Scarlet Pimpernel raconte l’histoire d’un Anglais qui sauve des aristocrates passibles de la peine de mort pendant la Révolution française.

En approfondissant ses souvenirs d’enfance, la duchesse de Cornouailles a déclaré: « Encore une fois, il y avait de belles choses comme Les enfants de la New Forest – vous souvenez-vous de ce livre?

« Ce dont je me souviens très bien, car nous allions visiter la New Forest et nous étions envoyés chercher l’arbre dans lequel ils s’étaient cachés.

« Cela faisait en quelque sorte partie de l’aventure. »

Ce n’est pas la première fois que Camilla partage son amour pour la littérature, transmis par son père.

L’année dernière, elle a écrit un essai pour The Sun dans lequel elle a révélé à quel point le major Bruce Shand avait « remis en vie » les livres qu’il lisait à ses enfants.

Elle a déclaré: « J’ai eu beaucoup de chance d’avoir un père qui nous faisait la lecture quand nous étions enfants.

« Et il ne s’est pas contenté de lire des livres – il les a rendus vivants. Nous ne pouvions pas attendre le prochain chapitre.

« Alors mon amour de la lecture a commencé tôt et m’a accompagné toute ma vie.

« Et, avec le recul, c’était l’un des plus beaux cadeaux que mon père aurait pu m’offrir. »

La duchesse a trouvé une application dans son travail royal pour son amour pour les livres.

Au fil des ans, elle est devenue la marraine de plusieurs organismes de bienfaisance pour l’alphabétisation, dont le National Literacy Trust et le BookTrust.

En janvier, elle a commencé à partager sa passion en ligne, en lançant le compte Reading Room, un club de lecture virtuel sur Instagram.

L’initiative à succès entrera dans sa cinquième saison à la mi-janvier et a rassemblé plus de 120 000 abonnés.