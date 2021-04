Camilla suscite la frénésie des fans après avoir partagé une photo d’une maison colorée – “ Soie incroyable! ” | Royal | Nouvelles

Elle a partagé le cliché intérieur sur son compte officiel de la salle de lecture de la duchesse de Cornouailles et a été immédiatement inondée de messages de ses partisans, louant la délicieuse palette de couleurs de la salle. La photo représente une chaise longue recouverte de tissu floral et avec des pieds en bois, assise devant une grande fenêtre ornée de rideaux de soie turquoise et agrémentée de grands pompons. Les fans n’ont pas tardé à féliciter la duchesse pour son bon goût, même s’il n’était pas clair si la chambre provenait de l’une des résidences appartenant à Charles et Camilla.

Un enthousiaste: “J’adore ces couleurs. Et ce tissu.”

Alors qu’un autre a posté: “Des couleurs si apaisantes!

Un troisième a écrit: “Comme c’est magnifique … une incroyable soie aigue-marine …”

Et un quatrième a dit: “Quelle magnifique palette de couleurs.”

Camilla a lancé la “ salle de lecture ” en décembre, après avoir reçu des commentaires positifs sur ses recommandations de livres, qu’elle avait faites pour aider le public à passer le verrouillage.

Il fait office de club de lecture et la duchesse partage régulièrement ses recommandations par groupes de quatre avec ses adeptes.

LIRE LA SUITE: Camilla dédie un projet spécial à la mémoire du prince Philip

“Il y a toutes sortes d’émotions que les humains ressentent dans un livre.”

L’entreprise s’est avérée être un énorme succès, avec des gens du monde entier qui ont contacté Camilla pour partager leurs réflexions sur les livres et la lecture.

Bien que leur résidence principale soit Clarence House à Londres, Charles et Camilla passent également du temps à Birkhall en Ecosse, Highgrove House dans le Gloucestershire et dans une ferme reconvertie à Llwynywermod, au Pays de Galles.