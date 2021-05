Camilla suscite la frénésie des fans en jardinant avec des infirmières “ merveilleuses ” – “ Belle femme! ” | Royal | Nouvelles

À l’occasion de la Journée internationale des infirmières à l’hôpital de Whittington, la duchesse est allée jardiner avec le personnel et les infirmières travaillant pour la Marvelous Children’s Charity de Roald Dahl. Camilla est la marraine de l’association, soutenant les infirmières spécialisées et les enfants gravement malades.

Lors de sa visite à l’hôpital de Whittington, Camilla a félicité les infirmières travaillant pour l’organisme de bienfaisance.

Elle a déclaré: «Chaque fois que j’ai le grand plaisir de rencontrer les infirmières spécialisées de Roald Dahl, je suis toujours frappée par votre gentillesse, votre ingéniosité et votre énergie sans bornes; et ne manquez jamais d’être ému par les histoires des vies que vous avez touchées.

«Merci d’être merveilleux.»

La duchesse a également été invitée à planter une rose Roald Dahl dans le jardin aux côtés du Nye Bevan, rose du NHS pour symboliser la relation étroite entre l’hôpital et la charité.

Une vidéo de la visite de Camilla a montré qu’elle et les infirmières éclataient de rire en plantant des roses Roald Dahl.

Bien que l’on ne sache pas ce qui a déclenché le rire, il semble que ce soit un conseil de jardinage de l’une des femmes.

Une autre femme dit alors: «Tout le monde fait tout ici.»

Accompagnant la vidéo de Camilla et du personnel, la page Twitter de Clarence House a déclaré: “Dans le jardin de l’hôpital Whittington, la duchesse de Cornouailles est invitée à planter les nouvelles roses Nye Bevan et Roald Dahl aux côtés du personnel de Trust, pour symboliser la relation étroite entre l’hôpital et la charité. “

Plus tôt cette semaine, le prince Charles a rendu visite au personnel de l’hôpital de l’hôpital St Bartholomew.

Au cours de sa visite, Charles s’est entretenu avec le personnel qui a traité son père une fois qu’il a été transféré pour des soins spécialisés, ce qu’il a spécifiquement demandé de faire.

Parlant de la visite, le professeur Charles Knight, directeur général de Saint-Barthélemy, a décrit son plaisir de rencontrer le prince.

«Cela signifiait énormément pour nous qu’il soit venu visiter et aussi qu’il ait rencontré les personnes impliquées dans les soins de son père.

«Nous étions tellement honorés d’avoir traité son père et c’était merveilleux de voir le prince de Galles aujourd’hui.

«C’était particulièrement spécial qu’il ait eu l’occasion de parler à certains de nos employés ici avant la Journée internationale des infirmières, demain.