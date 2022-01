Camille Kostek explique ce qui l’a rendue « nerveuse et excitée » dans les nouveaux épisodes de la série TBS (exclusif)

Wipeout est revenu à la télévision en avril de l’année dernière avec John Cena, Nicole Byer et Camille Kostek en tant qu’animateur. Mais alors que 10 épisodes de la série de compétition ont été diffusés sur TBS l’année dernière, une nouvelle série d’épisodes devrait être diffusée le mardi 11 janvier. PopCulture.com a récemment rencontré Kostek, qui a révélé l’une des choses les plus intéressantes qu’elle sera. dans les nouveaux épisodes de Wipeout.

« Je dois dire que je pense que l’une des parties les plus cool est, où j’héberge, je suis dans cette très grande tour pendant la finale, alors restez à l’écoute », a déclaré Kostek à PopCulture. « Ça va être très gentil, très cool, très excitant, je deviens nerveux et excité. J’espère donc que l’énergie traverse l’écran jusqu’au public. Je pense donc que c’est l’une des parties les plus récentes et les plus excitantes si vous me demandez . J’héberge du haut du ciel et, oui, ça me fait peur, mais j’adore ça. »

Kostek est l’hôte sur le terrain de Wipeout, ce qui signifie qu’elle est dans les tranchées pour parler aux concurrents. Le mannequin Sports Illustrated Swimsuit et ancienne pom-pom girl de la NFL adore interagir avec les concurrents, mais elle admet qu’il y a eu des rencontres intéressantes lors du tournage de la série.

« J’ai regardé Jill Wagner du passé animer les émissions et j’ai essayé de me préparer autant que possible, mais il n’y a vraiment aucune préparation sur ce que c’est que d’être la première personne à rencontrer dès qu’ils ont terminé leur première fois jamais couru le parcours d’obstacles », a déclaré Kostek. « Je veux dire, vous ne pouvez pas vous préparer à ça. C’est tout ce que je vais dire. Je ne sais jamais à quoi m’attendre. Il y a beaucoup de souffle et de souffle. Vous avez vu la saison 1. Parfois, les gens prennent leur petit-déjeuner trop près à la durée du cours, ce qui n’est pas excitant pour moi. J’aimerais presque pouvoir aller dans leur caravane et dire : « Personne ne prend son petit-déjeuner ! » Ou, ‘Mangez à 6h00 et 6h00 du matin.’ Mais oui, c’est beaucoup, mais ça rend les choses vraiment amusantes. »

Les nouveaux épisodes de Wipeout ne font pas partie de la deuxième saison, mais une continuation de la première. Il y aura une saison 2 de Wipeout car la série a été renouvelée en mai 2021. La date de sortie de la nouvelle saison n’a pas encore été annoncée pour le moment.