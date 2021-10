Free Guy était l’un des meilleurs films de l’été, et les fans peuvent désormais le regarder quand ils le souhaitent car il est disponible en numérique, Blu-ray et 4K ultra HD. Même si les cinéphiles ont aimé voir Free Guy, les acteurs se sont tout autant amusés à le filmer. PopCulture.com a récemment rencontré Camille Kostek qui joue Bombshell dans Free Guy et a révélé pourquoi son expérience sur le plateau était quelque chose dont elle se souviendra toujours.

« C’était incroyable », a déclaré Kostek à PopCulture. « Tout d’abord, cela a eu lieu à Boston et Boston se sent comme une deuxième maison pour moi. J’ai grandi dans une petite ville du Connecticut, mais j’ai vécu en dehors de la ville pendant quelques années. Quand j’ai découvert que cela Le film à succès allait être tourné dans un endroit qui était comme chez moi, j’étais tellement excité. Cela fait une telle différence d’avoir ce sommeil à la maison et de conduire pour le tournage. Rob [Gronkowski] même eu l’occasion de venir visiter. Shawn Levy était assez cool pour lui permettre de visiter le plateau et tout ça. J’avais l’impression que c’était le meilleur des deux mondes. C’était la collision de mon monde. C’était la Nouvelle-Angleterre qui rencontrait Free Guy. »

Bien sûr, Kostek est en couple avec Gronkowski depuis 2015, qui a passé la majeure partie de sa carrière dans la NFL avec les New England Patriots. Mais en plus de tourner dans un endroit qui lui est très familier, Kostek a également travaillé avec des acteurs talentueux, dont Ryan Reynolds, avec qui elle partage une scène spéciale du film.

« En grandissant en regardant autant de ses films, il est très rare qu’il joue, comme, un super méchant », a déclaré Kostek à propos de Reynolds. « Alors j’ai l’impression qu’il est la plupart du temps le héros. Et il a été dans tellement de mes comédies romantiques préférées et c’est une si belle histoire d’amour. Et c’est toujours un film très agréable. Et donc pour moi, j’ai eu comme ça idée préconçue de ce gars debout, génial, drôle et adorable et il m’a rassuré à ce sujet quelques minutes après avoir été autour de lui et être sur le plateau avec lui. Il est si facile de parler avec lui, même avant qu’il n’entre dans le personnage. «

Kostek a poursuivi: « Je suis tellement fan de sa femme, Blake [Livlely], et j’ai eu l’occasion de la rencontrer à la première. Et elle est une telle poupée. Ce n’est un secret pour personne pourquoi ils se sont trouvés et pourquoi ils sont ensemble. Et avoir une si belle famille parce que ce sont juste des gens formidables. Il était super de travailler avec lui. Et puis nous avons juste eu un échange de quelques lignes ensemble et j’étais très excité d’avoir une ligne aussi stimulante. »

La prémisse de Free Guy est un personnage de jeu vidéo non jouable qui se rend compte qu’il est dans un jeu vidéo. Mais Kostek est-il fan de jeux vidéo ? « Je ne peux pas dire que j’ai jamais été très bonne aux jeux vidéo », a-t-elle déclaré. « J’étais bon à Pac-Man. J’étais bon à Mario Kart. J’étais bon à beaucoup de jeux informatiques, [like] Où dans le monde est Carmen San Diego? En ce qui concerne le monde du jeu vidéo, quand je regardais le film, j’avais beaucoup à apprendre.

« J’ai l’impression que pour des gens comme Ninja, un autre qui a fait une apparition dans le film, j’ai l’impression qu’il regarde le monde de la simulation de jeux vidéo et que je le regarde est probablement très différent. Il fait probablement attention à beaucoup de choses différentes. Je sachez que Shawn et Ryan lui avaient beaucoup parlé de ce qui aurait du sens. Et vous savez quoi, beaucoup de gens peuvent le voir dans les bonus et les scènes supprimées et les versions étendues de trucs. C’est maintenant sorti, qui sont certaines des exclusivités que les gens peuvent voir et louer, où ils plongent vraiment dans ce monde de reconstituer et d’apprendre ce monde du jeu vidéo. »