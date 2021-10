Camille Kostek taquine son apparition potentielle dans la suite de ‘Free Guy’ (exclusif)

Free Guy a été un énorme succès au cours de l’été, ce qui a conduit à une suite qui a obtenu le feu vert de 20th Century Studios et de Disney. Ryan Reynolds, la star de Free Guy, est prêt pour la suite, mais qui d’autre le rejoindra ? PopCulture.com a récemment rencontré Camille Kostek qui joue Bombshell dans Free Guy et on lui a demandé si cela se produisait dans la suite.

« Pas d’hésitation », a déclaré Kostek. « Absolument. C’est tellement amusant. Je veux juste le refaire tous les jours. L’équipe, Shawn [Levy], les seconds AD, les producteurs, tout le monde était juste… C’était un vrai régal. Oh ouais, un tel régal. Je me sens tellement chanceux d’en avoir fait partie et de pouvoir vivre le rôle de Bombshell. Je suis prêt à faire évoluer son personnage, et Free Guy 2, bien sûr. Alors je suis prêt à partir. Ryan, allons-y. »

Free Guy raconte l’histoire de Guy (Reynolds), un personnage non-joueur d’un jeu vidéo en monde ouvert qui se rend compte de sa situation et doit sauver ses amis de la suppression par le créateur du jeu. Le film contient de l’action, du drame et de la comédie, ce qui lui a valu une tonne d’éloges de la part des fans et des critiques.

« J’ai vu le film cinq fois maintenant », a révélé Kostek. « Je l’aime tellement. Et je sais que même si je ne faisais pas d’apparition dans le film, c’est un film que je continuerais à regarder. Parce que tant de mes amis et ma famille ou des étrangers, sont toujours en train de tweeter ou d’en parler, de commenter ou de faire des critiques de films sur la façon dont ils l’ont vu tant de fois. Et cela me rend si heureux d’entendre, parce que évidemment, en faire partie égoïstement, c’est certainement une grande raison pour laquelle j’y suis retourné. «

Kostek a été vu tout au long du film, y compris la scène d’ouverture avec Channing Tatum, ce qui a été une surprise pour les téléspectateurs. « Je ne savais pas qui était Bad Guy », a déclaré Kostek à propos du tournage de la scène. Et donc Shawn [Levy] avait finalement dit : ‘Avez-vous entendu, avez-vous su qui est Bad Guy, l’autre acteur de la scène ?’ Et j’ai dit : ‘Non, qui est-ce ? Peux tu me dire?’ Et il a dit : ‘Eh bien, Channing Tatum.’ Et j’étais comme, j’ai besoin d’une minute ou deux ou cinq minutes. Parce que la petite fangirl en moi… Je ne pouvais pas espérer ça. Donc, heureusement, je pense que j’ai eu quatre ou cinq jours pour vraiment être comme jouer cool, jouer cool. Non, c’était définitivement un moment excitant d’apprendre la nouvelle, puis un autre moment excitant d’être sur le plateau avec lui. Et c’est un autre. Si drôle en personne, si aimable, si facile à qui parler. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur le fait de travailler sur le plateau avec tout le monde. »