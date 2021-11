C’est le cas de A Day In The Live, dans lequel l’heureux couple a été suivi pendant 24 heures pour découvrir à quoi ressemblait une journée normale pour eux. Là, nous pouvions voir la fille de Ricardo Montaner et Camilo Echeverry vivre avec leurs familles avant un spectacle et l’un des sujets obligatoires était la grossesse d’Evaluna.

Comme ils l’ont déjà partagé, Eva Luna Elle a découvert qu’elle était enceinte quelques heures seulement avant la présentation de sa famille en République dominicaine, cependant, Camilo assure que quelques jours auparavant, il avait éprouvé des malaises typiques de la grossesse.

« J’ai eu beaucoup de nausées et de vertiges peu de temps avant que La Pulga me dise qu’on allait être parents, plus tard aussi, mais tout était déjà plus clair », a expliqué l’interprète.

Ceci, selon une enquête rapide menée par le gendre de Ricardo Montaner, est dû à la soi-disant «grossesse sympathique», qui conduit l’homme à ressentir des symptômes similaires à ceux de la future mère.