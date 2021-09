Camilo est le favori pour balayer les Grammys latins ; est nominé dans 10 nominations – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Camilo, avec 10 nominations, débutera comme le grand favori de la 22e édition des Latin Grammy, qui se tiendra le 18 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (USA).

La Latin Recording Academy a dévoilé les nominations aux plus importants prix musicaux en espagnol et en portugais, dans lesquels le chanteur colombien, l’une des figures montantes de la scène latine, apparaît comme un candidat de premier plan grâce à son album « Mis Manos » (nominé pour album de l’année) et sa chanson « Vida de rico » (candidat à l’enregistrement et chanson de l’année).

Derrière Camilo apparaît le vétéran Juan Luis Guerra, avec 6 nominations, tandis qu’un autre talent montant, C. Tangana, a obtenu 5 nominations.

Pablo Alborán, Paula Arenas, Bad Bunny, Bizarrap, Diamante Eléctrico, Mon Laferte, Ricardo Montaner, Nathy Peluso et Tainy concourront chacun pour quatre Latin Grammys.

Parmi toutes ses options, Camilo aura deux possibilités pour remporter le prix de l’enregistrement de l’année : « Vida de rico » et « Amen » (cette candidature est partagée avec Ricardo Montaner, Mau et Ricky, et Evaluna Montaner).

Également nominés pour l’enregistrement de l’année étaient “Dieu le voulait tellement” (Ricardo Montaner et Juan Luis Guerra), “Si tu avais voulu” (Pablo Alborán), “Todo de ti” (Rauw Alejandro), “Un amour éternel” (Marc Anthony ), “A vos côtés” (Paula Arenas), “Bohemio” (Andrés Calamaro et Julio Iglesias) “Laisse-moi partir, Bogotá” (Diamant électrique), “Tu as oublié” (C. Tangana et Omar Apollo) et “Talvez” (Caetano Veloso et Tom Veloso).

Camilo sera également la double star de la section chanson de l’année, où il a reçu une nomination pour « Vida de rico » et une autre en tant que l’un des compositeurs de « Dios so lo lo » (chanté par Ricardo Montaner et Juan Luis Guerra) .

« By your side » (Paula Arenas), « Agua » (Tainy et J Balvin), « Sometimes » (Electric Diamond), « Hawaii » (Maluma), « Beautiful song » (Carlos Vives et Ricky Martin), « My guitar ”(Javier Limón, Juan Luis Guerra et Nella),“ Patria y vida ”(Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, El Funky, Maykel Osorbo),“ Que notre amour soit connu ”(Mon Laferte et Alejandro Fernández), “ Si tu avais voulu » (Pablo Alboran) et « Todo de ti » (Rauw Alejandro ») seront également en compétition pour la chanson de l’année.

Le prix de l’enregistrement de l’année honore les artistes, producteurs et ingénieurs d’une chanson, tandis que le prix de la chanson de l’année reconnaît les réalisations des auteurs-compositeurs.

En revanche, le Grammy latin de l’album de l’année se décidera entre “Mes mains” (Camilo), “Vertigo” (Pablo Alborán), “Mon amour” (Paula Arenas), “Le dernier tour du monde ” (Mauvais lapin) , ” SALSWING !” (Rubén Blades et Roberto Delgado & Orchestra), « Nana, Tom, Vinícius » (Nana Caymmi), « Privé » (Juan Luis Guerra), « Origine » (Juanes), « Une chanson pour le Mexique, Vol. II » (Natalia Lafourcade) et « El madrileño » (C. Tangana).

Enfin, le Latin Grammy du meilleur nouvel artiste, l’un des gramophones d’or les plus recherchés, comptera onze candidats : Giulia Be, María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares et Juliana Velásquez.

Cette année, la Latin Recording Academy a reçu plus de 20 000 nominations, un record aux Latin Grammy Awards.

L’organisation de ces reconnaissances a également souligné que plus de 4 000 membres de 37 pays participent au processus de vote des 53 catégories qui composent les prix.

“Notre Académie s’efforce continuellement de soutenir la communauté de la musique latine par le biais de reconnaissances et de prix inclusifs, qui distinguent les œuvres des artistes les plus représentatifs de l’excellence musicale actuelle”, a déclaré Manuel Abad, PDG de la Latin Recording Academy.