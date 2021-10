Camilo et Evaluna annoncent qu’ils seront parents

Composée par l’artiste colombien et son collaborateur Édgar Barrera, la chanson est une célébration rétro-pop de l’amour, de l’anticipation et du début d’un nouveau voyage pour le couple. Dans le clip vidéo, vous pouvez voir le moment où ils ont entendu la grande nouvelle et comment ils ont vécu ce moment important de leur vie.

« Bonjour, nous sommes Camilo et Evaluna. Et en octobre, il y a de la nouvelle musique », ont écrit les deux sur leurs réseaux avec une vidéo où ils apparaissent tester le matériel de musique. Pendant que le clip passe, des fragments de sa nouvelle chanson se font entendre, dont les paroles racontent comment l’amour de sa vie est arrivé, une chanson dans la voix des deux.

« Parce que l’amour de ma vie est entré dans ma vie. Je sais que j’ai posé la question ci-dessus, mais avec vous, il est devenu incontrôlable. Bonne chance la mienne, j’ai gagné sans jouer au loto. Le manque que tu m’as fait… Avec toi, Noël est arrivé en avance », entend-on dans la chanson.

Comme leurs vidéos précédentes comme First Time, Favorite et Rich Life, Indigo est un regard intime sur leur relation et les bonnes nouvelles qu’ils partagent avec leurs fidèles fans.