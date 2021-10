Camilo et Evaluna appelleront leur bébé Indigo, qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le couple composé des artistes Camilo et Evaluna Montaner a révélé dans des interviews que leur premier enfant s’appellera Indigo et qu’il naîtra au printemps 2022, date à laquelle culminera un rêve qui arrivera de manière imprévue mais, sans un doute, « plus que bienvenu ».

« Que ce soit un garçon ou une fille, ça va s’appeler Indigo, c’est un mot qui représente beaucoup pour nous. Ce n’est pas seulement le nom d’une couleur, que nous aimons, mais une présence de lumière qui est dans l’humanité depuis des millénaires », a annoncé Camilo.

« J’ai eu des moments difficiles les premiers mois, maintenant je suis dans le deuxième trimestre et je me sens déjà très bien », a déclaré Evaluna Montaner.

Bien qu’ils aient parlé de la même chose, de leur premier enfant, le couple a parlé dans différents quartiers de Miami, leur ville d’adoption et où ils se sont mariés en février 2020.

Camilo était chargé de présenter le duo avec sa femme, précisément ‘Indigo’ et avec qui ils ont révélé la grossesse la veille. Ce sera également la première chanson de son nouvel album.

De son côté, la future maman a donné des interviews dans un cinéma à propos de son film d’animation ‘Koati’, qui sort ce vendredi et dans lequel elle partage des affiches avec Sofía Vergara, Adriana Barraza, Karol G et Sebastián Villalobos.

« Je suis très heureuse de présenter un film que je pourrai bientôt mettre sur mon bébé », a déclaré Evaluna.

À l’âge de 24 ans, la protagoniste de la série Nickelodeon ‘Club 57’ a déclaré qu’elle avait encore la plupart de ses vêtements. « Seul le jean ne me ferme plus », a-t-il déploré.

Vêtue d’un costume sur mesure, avec une grande veste, un pantalon mi-mollet et des bottes de style militaire à semelle épaisse, Evaluna montrait à peine un ventre naissant.

Ils ont tous les deux assuré qu’ils profitaient pleinement de la scène et qu’ils continueraient à voyager ensemble pendant la partie américaine de la tournée de Camilo, qui débutera à Miami le 20 octobre.