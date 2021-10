Camilo et Evaluna Montaner annoncent qu’ils seront parents – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le chanteur colombien Camilo et son épouse, l’actrice Evaluna Montaner, ont annoncé, à travers le clip vidéo de la chanson ‘Indigo’, qu’ils ont publié sur YouTube, qu’ils allaient être parents.

« TRIBUUU VAN A SER TIIIOOOOOSSS », a déclaré le chanteur dans un commentaire sur la chanson, qui compte déjà plus de 800 000 vues, faisant référence à la façon dont il se réfère normalement à ses fans.

A la fin de la vidéo d' »Indigo », une ballade où ils chantent tous les deux, le couple apparaît montrant le test de grossesse à domicile visiblement excité et, plus tard, partageant la nouvelle avec famille et amis.

« Quelle chance pour moi, j’ai gagné sans jouer à la loterie ! Le besoin que tu m’as fait, Noël est venu tôt avec toi », chantent les deux en duo dans le refrain de la chanson, qui sera le premier thème de leur prochain album, a annoncé Sony dans un communiqué.

La chanson est « un regard intime sur leur relation », a déclaré le producteur et la vidéo, qui est réalisée par l’actrice, décrit « l’une des étapes les plus importantes de la vie personnelle des artistes établis ».

La chanteuse de « Vida de rico » ou « Millones » a déclaré, dans un commentaire, que c’est « la plus belle nouvelle du monde » et que « la joie n’est jamais complète tant qu’elle n’est pas partagée avec les personnes que vous aimez ».

Le couple a déjà reçu les félicitations d’artistes comme le Colombien Sebastián Yatra, qui a répondu sur YouTube par un « Félicitations » suivi de plusieurs coeurs.

Camilo Echeverry, 27 ans, et Evaluna, 24 ans, et fille du célèbre auteur-compositeur-interprète Ricardo Montaner, se sont mariés en février 2020.

Le Colombien repart, avec dix nominations, comme grand favori de la vingt-deuxième édition des Latin Grammy, dont le gala se tiendra le 18 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, aux États-Unis.

Après avoir présenté son dernier album ‘Mis manos’ avec une tournée européenne, le chanteur donnera trois concerts consécutifs à Miami et dans d’autres villes américaines et clôturera l’année avec son premier concert à l’Auditorium National de Mexico le 28 décembre.