Camilo et Evaluna Montaner dorment dans des lits séparés | Instagram

Au cours des dernières semaines, il a fait toute une histoire Camilo et Evaluna Montaner dorment dans des lits séparés, car beaucoup pensent maintenant qu’ils ont des problèmes conjugaux, cependant, tout semble indiquer qu’en réalité ce n’est pas le cas.

En fait, un adepte n’a pas pu supporter sa curiosité et a demandé à Camilo et Evaluna pourquoi ils dormaient dans des lits séparés.

Comme vous vous en souvenez peut-être et selon les chanteurs eux-mêmes, Camilo et Evaluna se sont rencontrés en Colombie lors du lancement d’un shampoing pour enfants, après avoir tous deux été embauchés comme ambassadeurs du produit.

C’est là que tous deux ont été victimes d’une puissante alchimie qui, quelques années plus tard, a fini par les mener à l’autel.

C’est en février 2020 que le colombien et la vénézuélien ils ont dit « oui, je le veux » lors d’une cérémonie religieuse passionnante à Miami, en Floride, devant leurs proches et leurs amis les plus proches.

C’est ainsi que maintenant, le couple se prépare pour la prochaine étape de leur relation : la paternité et c’est qu’il y a quelques semaines, Camilo et Evaluna ont fait savoir à travers le clip vidéo de leur nouveau single musical, Indigo, qu’ils attendaient leur premier bébé ensemble.

Cependant, il y a un fait curieux que les fans ne comprennent pas très bien pourquoi Camilo et Evaluna dorment dans des lits séparés.

Le couple a participé à une session de questions/réponses avec leurs fans, révélant qu’ils dormaient parfois dans des pièces séparées lors de voyages ou de tournées.

Et il s’avère que dans beaucoup de leurs destinations, les hôtels n’ont pas de lits doubles, ils se sont donc habitués à dormir séparément.

Ce qui s’est passé, c’est que cet hôtel n’avait pas de lits, donc nous avons collé deux lits ensemble », a ajouté Camilo.

D’autre part, la protagoniste du Club 57 a publié quelques photographies de son baby bump et a même révélé comment elle s’est rendu compte qu’elle était enceinte.

J’ai compris pourquoi j’ai commencé à faire pipi plusieurs fois par jour, ha ha ha ! En fait, c’était la raison pour laquelle j’ai dit « hmm, je vais passer un test ». Et c’est ainsi, je l’ai découvert avec ma mère en République dominicaine, le jour du concert que nous avons eu en famille », a-t-il révélé.

Et maintenant que sa grossesse est devenue publique, Evaluna et Camilo ont décidé de publier une tendre photo en train de bronzer avec Indigo.

L’interprète de ‘Pour la première fois’ a montré son baby bump en posant en maillot de bain, et son ventre semble de plus en plus gros.