Camilo et Evaluna Montaner révèlent la date possible de leur accouchement

Camilo et Evaluna Montaner révèlent une date d’échéance possible | Instagram

Le beau chanteur Evaluna Montaner a annoncé combien de mois elle est enceinte et quand son bébé est né, une nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux depuis qu’ils ont sorti la belle chanson en dédicace à son premier-né.

Comme vous vous en souvenez, à travers le clip vidéo de sa nouvelle chanson ‘Indigo‘, Evaluna Montaner et Camilo Echeverry a partagé les nouvelles les plus excitantes de sa vie, elles seront Patate.

Et, comme le dit le clip, leur bébé portera le nom d’Indigo, il faut noter que dans la vidéo, le couple montre les réactions que leurs parents et frères ont eu à la nouvelle, cependant, la plus émouvante a été celle de Camilo à voir le test de grossesse positif de votre femme.

Quelques heures après la première, sur son compte Instagram officiel, Evaluna a partagé quelques photos de son petit ventre de grossesse et les a accompagnées du message suivant :

Et maintenant, tout sent meilleur et a meilleur goût… SOYONS DES PAPA ! Nous avions hâte de partager avec vous la plus belle nouvelle que nous ayons reçue. Dieu nous a choisis pour être les parents d’Indigo et nous nous sentons tellement chanceux de les voir entrer et s’épanouir ! Nous vous aimons et vous remercions d’être toujours avec nous à chaque étape. La Tribu s’agrandit !! Camilo, Evaluna et Indigo », a-t-il écrit.