Camilo et Evaluna ont-ils des problèmes conjugaux ? Ils suivent une thérapie

Récemment, il est devenu connu que le célèbre couple de Camilo et Eva Luna suivre une thérapie ensemble, à laquelle beaucoup supposent qu’ils ont un certain problèmes conjugaux à donc plus d’un an de mariage.

Lors d’un podcast, il a été révélé que le célèbre chanteur Camilo et l’actrice Evaluna suivaient une thérapie, car la santé mentale est extrêmement importante pour eux.

Il ne fait aucun doute qu’un grand émoi a été généré après qu’il soit devenu connu que Camilo et Evaluna boivent thérapie ensemble et face aux spéculations sur les problèmes conjugaux, dans le même podcast où cette nouvelle a été publiée, la plus jeune fille de Ricardo Montaner, a précisé qu’il s’agissait uniquement de santé mentale.

Cela peut vous intéresser : Evaluna partage une tendre photo de son ventre Combien il a grandi !

La vérité est qu’il est bien connu que le couple croit fortement en Dieu et c’est pour cette raison qu’ils lui consacrent tous leurs triomphes, même dans les paroles de la chanson où ils ont annoncé la prochaine arrivée de leur bébé, ils ont remercié cette bénédiction dans leur vie.

Après avoir annoncé votre grossesse, le couple a dévoilé le nom de leur bébé et a avoué qu’il était également inspiré par leurs croyances religieuses, alors qu’ils cherchaient à avoir le meilleur pour leur premier enfant.

C’est ainsi qu’Evaluna a expliqué qu’elle a une relation avec Dieu et que cela l’a beaucoup aidée d’avoir un bon mariage avec Camilo, avec qui elle est entre la cour et le mariage depuis près de 10 ans et la vérité est que la thérapie les aide à obtenir le long de.

C’est quelque chose qui a beaucoup fonctionné pour moi, et Cami aussi, c’est quelque chose que nous faisons ensemble ».

Elle dit aussi qu’elle est reconnaissante envers son psychologue car il l’aide beaucoup et la fait réfléchir, ce qui a influencé son caractère ; le couple compte sur tout et c’est la clé de leur bonne relation.

Ces déclarations ont été publiées et sont devenues virales ainsi que la réaction émotionnelle de la famille lorsqu’elle a appris la grossesse qui était hautement souhaitée et attendue par tous.

Il convient de noter qu’ils se sont rencontrés en 2014, cependant, à cette époque, ils avaient tous les deux un partenaire, donc rien ne s’est passé.

Cependant, l’histoire d’amour était entre eux; plus tard, ils ont commencé à avoir des contacts jusqu’à ce qu’ils atteignent une relation amoureuse.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le mariage de Camilo et Evaluna Montaner a été l’un des plus beaux que tout Internet ait vu, car en plus d’être très attendu, la proposition de main a également suscité beaucoup d’intérêt de la part des utilisateurs et dont nous a donné à connaître tous les détails.