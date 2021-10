Camilo et Evaluna seront parents, comment s’appellera le bébé ?

. Evaluna Montaner et Camilo se produisent sur scène lors des répétitions de la 33e édition du Premio Lo Nuestro a la Música Latina d’Univision à l’AmericanAirlines Arena le 14 février 2021 à Miami, en Floride.

Camilo Echeverry et Evaluna Montaner, l’un des couples et couples les plus aimés du divertissement international, ont annoncé via leurs réseaux qu’ils attendaient gentiment leur premier enfant, le nouveau membre de la famille Echeverry-Montaner. Le couple de musiciens a partagé avec tous leurs followers qu’ils attendaient sûrement cette grande nouvelle, un clip vidéo dans lequel ils ont révélé qu’Evaluna était enceinte.

Les jeunes époux se sont caractérisés par le partage à travers leurs réseaux sociaux, de leurs moments les plus intimes et spéciaux en tant que couple, étant une relation admirée et aimée de tous, puisque la complicité et l’amour entre eux se voient dans chaque message d’amour, et le fruit de celui-ci, est maintenant son bébé, qui s’appellera : Indigo.

« Maintenant, tout sent meilleur et a meilleur goût… SOYONS DES PAPA !

Nous avions hâte de partager avec vous la plus belle nouvelle que nous ayons reçue. Dieu nous a choisis pour être les parents d’Indigo et nous nous sentons très chanceux de les voir arriver et s’épanouir ! Nous vous aimons et vous remercions d’être toujours avec nous à chaque étape. La Tribu s’agrandit !! Camilo, Evaluna et Indigo », lit-on dans le post partagé sur Instagram par le couple.

Parallèlement à l’actualité, un nouveau clip en duo est arrivé entre les deux, dans lequel ils sont très heureux et amoureux. En outre, vous pouvez voir une compilation de la réaction de la famille et des amis proches du couple.

« Enregistrez-vous lorsque vous le voyez pour la première fois et téléchargez vos réactions aux bobines et aux tiktok avec #IndigoCamiloyEvaluna », a écrit le couple sur leurs réseaux sociaux respectifs, après avoir partagé le bonheur qu’eux et leur famille ont ressenti pour cette nouvelle.

« Gloire à Dieu. La tribu va être des oncles. La plus belle nouvelle du monde. Et la joie n’est jamais complète tant qu’elle n’est pas partagée avec les personnes que vous aimez ! Avec vous. Avec THE TRIBE », a écrit Camilo dans la vidéo.

La nouvelle chanson a été composée par Camilo et son collaborateur Édgar Barrera, toute une fête rétro-pop, avec des sons des années 80, l’amour et le nouveau voyage que le couple s’apprête à entreprendre.

De leur côté, Ricardo Montaner, futur grand-père, et les frères d’Evaluna, également chanteurs, Mau et Ricky, ont explosé de bonheur à la nouvelle.

« Mon cœur explose », a écrit Ricardo Montaner sur son profil Instagram.

De son côté, Ricky a également partagé un cliché avec son neveu.

« 🦋 Indigo. »

Rappelons que le couple est à la maison depuis un an, où ils ont construit ensemble un foyer et une carrière musicale. Et la nouvelle de sa grossesse intervient après qu’Evaluna a révélé qu’elle ne pouvait pas tomber enceinte en raison d’un projet d’interprétation qu’elle avait signé avec un réseau, déclarant qu’elle voulait devenir mère.

Ci-dessous, vous pouvez voir le clip vidéo officiel, qui compte déjà 13 372 312 vues, un jour après sa première :

Jouer

Camilo, Evaluna Montaner – Índigo (vidéo officielle) Camilo & Evaluna – Índigo (vidéo officielle) Musique : Apple Music : SML.lnk.to/Indigo/applemusic Spotify : SML.lnk.to/Indigo/spotify Amazon : SML.lnk. vers / Indigo / amazonmusicstreaming YouTube : SML.lnk.to/Indigo/youtube iTunes : SML.lnk.to/Indigo/itunes Deezer : SML.lnk.to/Indigo/deezer Camilo : Facebook : facebook.com/camilomusica Twitter : twitter .com / camilomusica Instagram : instagram.com/camilomusica Evaluna : Facebook : facebook.com/Evaluna-Montaner-598938530142367/ Twitter : twitter.com/Montanerevaluna Instagram : instagram.com/evaluna/ #Camilo #Evaluna # Índigo Clip officiel de Camilo et Evaluna interprétant « Indigo » (C) 2021 Sony Music Entertainment US Latin LLC2021-10-13T19: 00: 10Z

Les fans ont réagi à la nouvelle sur les réseaux sociaux

La bonne nouvelle a généré des milliers de commentaires et de réactions sur les réseaux sociaux, non seulement de la part de célébrités comme Luis Fonsi, Selena Gómez et Wisin, mais, bien sûr, de leurs milliers de followers. Camilo et Evaluna ont été une tendance sur les réseaux sociaux :

LIRE LA SUITE: Border Patrol trouve une fillette de 7 ans abandonnée à la frontière [VIDEO]