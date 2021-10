Camilo et Evaluna seront parents, ils l’annoncent avec une nouvelle chanson | Instagram

le partenaire de Camilo et Eva Luna ils ont encore surpris avec un nouvelle chanson ensemble et aussi avec une très belle nouvelle, car dans leur vidéo officielle qu’ils ont partagée il y a quelques minutes, ils ont annoncé qu’ils attendaient leur premier fils.

Il ne fait aucun doute que Camilo et Evaluna font partie de ces couples qui font soupirer les plus romantiques.

Deux jeunes talentueux qui n’ont aucune honte à montrer constamment le grand amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre et qui ne le gardent pas à la maison, mais l’emmènent dans le domaine professionnel.

Simplement en regardant la vidéo de Ma première fois dans laquelle ils partageaient des images de leur mariage on pouvait voir qu’ils sont faits l’un pour l’autre.

Ses followers attendent toujours avec impatience l’une de ces chansons qu’ils partagent de temps en temps et il semble qu’ils aient déjà une nouvelle liste.

A noter qu’ils annonçaient depuis plusieurs jours que de nouvelles musiques arrivaient en octobre et maintenant on sait que leur chanson s’appelle Indigo et c’est un échantillon de plus de cet amour qu’ils ressentent l’un pour l’autre.

Les jours précédents, ils avaient en fait partagé les paroles du fragment qui dit: « Parce que l’amour de ma vie est entré dans ma vie, je n’ai demandé que celui ci-dessus, mais avec vous, il est devenu incontrôlable. »

Rien que sur ces mots, la chanson est rapidement devenue une tendance sur les réseaux sociaux et aujourd’hui à midi ils ont annoncé avec elle qu’ils attendaient leur premier enfant.

C’est vrai, avec cette belle chanson et une vidéo où ils montrent leur amour éternel, ils ont fait savoir à leurs millions de fans qu’un nouveau membre de la famille arrivera dans les prochains mois.

La vidéo est devenue l’une des plus émouvantes et vous apporte sans aucun doute une larme, car nous pouvons comprendre comment Camilo a appris cette nouvelle ainsi que toute la famille et leurs proches.

Montrer à travers les larmes le grand bonheur que vous ressentez depuis quelques mois et le transférer à ses millions de followers qui attendaient déjà ce moment à venir.

Il convient de noter que jusqu’à présent, on ne sait pas combien de mois elles sont enceintes, cependant, on pourrait penser qu’elles ont entre 3 et 4 mois.

Il faut juste attendre et être très attentif à ce qui va se passer ensuite, car on sait aussi que de nouvelles chansons arrivent ce mois-ci.