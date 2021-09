Camilo et JBalvin sont parmi les favoris de Coldplay

Sheku et Isata Kanneh-Mason, frères et sœurs en tête des charts, ont annoncé la sortie de Muse, leur premier album en duo, le 5 novembre 2021. Leur nouvel enregistrement comprend une sélection variée de musique pour piano et violoncelle composée par Samuel Barber et Sergei Rachmaninov. l’étendue des émotions humaines complexes. Le premier single de […] More