Camilo remporte 4 Grammy Latins Il est le plus grand gagnant de la soirée !

Hier après-midi a été une journée riche en émotions pour des millions de personnes et surtout des artistes, qui se sont rencontrés dans le Grammys latins 2021Pourtant, c’est le chanteur Camilo qui a tout balayé, puisqu’il a été le plus nominé de la soirée et qui a remporté le plus de récompenses.

C’est vrai, il est venu avec 10 candidatures et à la fin de la nuit Camilo a remporté 4 Latin Grammys, un événement qu’il a vécu aux côtés de sa femme Evaluna Montaner.

A noter qu’on a entrevu des personnalités comme Juan Luis Guerra, qui compte six nominations, C. Tangana avec cinq, et Bad Bunny et Pablo Alborán, avec quatre, puisque Camilo avait 10 nominations pour les Latin Grammys.

Sans aucun doute lors de la 22e édition, Camilo et Evaluna sont tombés amoureux sur le tapis des Latin Grammy 2021, où la femme du compositeur a montré son beau ventre.

Ainsi, avec 27 ans, Camilo a réussi à remporter 4 Latin Grammys lors de la 22e édition de la Latin Recording Academy. De plus, il convient de mentionner que l’auteur-compositeur-interprète compte plus de 24 millions d’abonnés sur le célèbre réseau social d’Instagram. et aujourd’hui, c’est le favori de beaucoup.

Voici les catégories que le Colombien a conquises :

Meilleur album vocal pop Meilleure chanson pop Meilleure fusion urbaine / performance Meilleure chanson tropicale

Cependant, Camilo n’a pas été le seul à sortir un Grammy latin entre les mains, car ce fut aussi une nuit pleine de surprises pour beaucoup.

Il convient de mentionner que ceux qui ont actuellement le plus grand nombre de Grammys latins sont le groupe portoricain Calle 13 avec 27, le colombien Juanes avec 25 et l’auteur-compositeur-interprète espagnol Alejandro Sanz avec 24.

Cependant, lors de la 22e édition de la Latin Recording Academy, Camilo a remporté 4 Latin Grammys en une seule soirée, il a donc eu une soirée réussie en devenant l’artiste avec le plus de récompenses.

D’autre part, parmi les moments les plus inoubliables pour Camilo, il y a eu les paroles émouvantes de sa femme et de Ricardo Montaner avant sa présentation musicale et la dédicace pour leur bébé Indigo.

Et comme Evaluna, Mon Laferte a montré son ventre de grossesse sur scène au Latin Grammy 2021, faisant tomber amoureux ses millions de followers, qui s’attendaient sans doute à la voir lors de ces récompenses et elle est aussi plus belle que jamais.