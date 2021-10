Camilo sera papa !!!! – Actualités musicales

C’est que sérieusement, Camilo et Evaluna semblent vraiment vivre un conte de fées, et nous ne le disons pour rien d’autre que pour l’amour qui déborde entre eux, pour la chimie qui se voit à des kilomètres, pour l’engagement et la loyauté que les deux envers l’autre et bien sûr cela ne pouvait pas mieux finir avec un bébé. Aujourd’hui, nous vous donnons les détails de la façon dont Camilo a découvert qu’il allait être père.

En fait, non seulement Camilo a été choqué, sinon tout le public d’Evaluna et Camila, et en fait Camilo a fait connaître cette nouvelle dans sa vidéo de son dernier matériel intitulé « Indigo », qui est sorti le 13 octobre.

Dans ce clip vidéo, vous pouvez voir comment le jeune couple plein d’amour a découvert cette grossesse et en fait, vous pouvez également voir comment, avec Eva Luna, ils ont annoncé cette nouvelle à leurs amis et à leur famille. Bien sûr, cette chanson n’était pas seulement une autre première sur le chemin des nombreuses qu’elle a et qui sont toujours très réussies, mais elle avait aussi cette merveilleuse nouvelle implicite qui nous fait énormément plaisir et bien sûr elle dépasse près de 40 millions de reproductions sur YouTube Cette chanson, accompagnée d’un clip vidéo officiel de Camilo, vous rend maigre, car nous pouvons apprécier comment Camilo pleure lorsqu’il apprend qu’Evaluna est enceinte, et nous pouvons également apprécier les parents du couple complètement heureux de la nouvelle et beaucoup d’entre eux aussi pleure c’est incroyable, c’est pratiquement un rêve devenu réalité !!