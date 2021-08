Camilo sort ‘999’, une nouvelle chanson avec Selena Gomez

in

Dans cette interview, vous l’entendez dire à Camilo qu’un de ses souhaits est d’élever la voix à côté de l’ex de Justin Bieber: “Faites attention à ce dont vous rêvez car vous courez le risque que cela se réalise. Parfois vous pensez : ‘Non, ça ne se réalisera pas’, à chaque fois dans ma vie cette plage diminue davantage, que ce n’est peut-être pas la réalité , alors j’ai peur de rêver.

“Je serais très excité de faire une chanson avec Selena Gomez. Cela me semblerait très cool, j’aime son identité et la façon dont il interprète”, a ajouté le Echeverry Correa (nom de famille du chanteur). Ce rêve est déjà une réalité et le 27 août sortira le single 999, après une annonce très particulière.

Gomez et Camilo Ils ont utilisé leurs réseaux sociaux pour faire savoir à tous leurs followers qu’ils sortiraient cette chanson ensemble ; tout a commencé par un mystérieux message de sa part : « 1 000 je sais que tu penses à moi et ton cœur bouge… si tu veux passer à 1 000… » ; une heure après Camilo répondu au message.

“999 … je suis au 999!”, a commenté le Colombien, ce qui a déclenché la spéculation qu’ils travailleraient ensemble. Bientôt Camilo Il était chargé de confirmer que son rêve était devenu réalité et a partagé que tout est prêt pour le lancement de la coupe, vendredi.