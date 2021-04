Camilo Villegas surprend avec neuf birdies et est un leader exceptionnel au Texas

04/02/2021 à 17:05 CEST

Sport.es

Le golfeur colombien vétéran Camilo Villegas a brillé d’une manière spéciale en obtenant neuf birdies avec un bogey au premier tour du tournoi. Valero Texas Open, du PGA Tour, qui lui a permis de livrer Carte de 64 coups (-8) et soyez le leader exceptionnel, avec deux avantages.

Le Sud-Coréen Sung Kang, 33 ans, et l’Américain Cameron Tringale, ont partagé la deuxième place avec un record de 66 (-6) à la fin de votre visite sur le cours TPC San Antonio Oaks.

L’Américain Jordan Spieth, qui commence à retrouver son meilleur match en trois ans après quatre top 10 au cours des deux derniers mois, est à trois coups de retard (67) jAvec le sud-coréen Seung-Yul Noh et le japonais Hideki Matsuyama. Mais Villegas a été le grand protagoniste de la journée en revendiquant son meilleur match.

Villegas ‘Reborn’

Le golfeur colombien, vainqueur du Tour Championship en 2008 et du Wyndham Championship en 2014, commence à retrouver sa meilleure forme après avoir subi une blessure et la perte de sa fille de 22 mois. l’année dernière.

Ses deux résultats parmi les 10 premiers cette année incluent une égalité pour la huitième place dans la Honda Classic.. « Parfois, ça va comme vous le souhaitez et parfois non », a déclaré Villegas. « Ces dernières années, j’ai eu des hauts et des bas avec beaucoup de choses. Nous continuons dans le combat et les résultats commencent à apparaître. «

Villegas a bogeyé son premier trou et a réussi six des sept trous au milieu de sa ronde. Cette séquence comprenait des putts de 25 pieds et un chip-in du bord sur son 13e trou. Cela s’est terminé quand il a percé à environ 150 pieds du côté du green. « Certains jours, le trou est un peu grand », a déclaré Villegas. « Sur le dernier trou, j’ai eu beaucoup de chance. J’ai frappé une balle qui sortait probablement du green, et elle touche la goupille et entre. «

Rafa Cabrera Bello, a également réalisé un bon parcours en inscrivant 70 coups (-2) qui lui ont permis de partager la treizième place avec huit autres joueurs. Le tournoi, avant l’Augusta Masters, distribue des prix 7,7 millions de dollars en prix et 500 points pour la FedEx Cup