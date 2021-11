Camion plein de cartes graphiques Nvidia PC volées par des voleurs

Image : EVGA/Kotaku

Selon EVGA, l’un des principaux fabricants de NVidia, une cargaison de cartes graphiques RTX série 30 a été volée dans un camion en Californie. Peu m’importe à quel point vous pensez avoir besoin de plus d’images par seconde, vous ne devriez pas voler un camion pour le faire. Les cadres n’en valent pas la peine. Je vous promets que vos yeux s’adapteront à la fréquence d’images d’un jeu en quelques minutes, max.

Pour ceux d’entre vous qui l’ignorent parfaitement, les cartes graphiques semblent être devenues plus précieuses que certains médicaments qui sauvent des vies. C’est le résultat d’une pénurie mondiale de puces causée par la pandémie, associée à des niveaux de demande ridicules de la part des joueurs et des crypto-mineurs. L’achat d’une carte graphique est devenu un cauchemar vivant, avec toutes les listes d’attente, loteries, bot-nets et scalpers que vous pouvez imaginer. Maintenant, cette demande obscène a incité quelqu’un à voler un envoi entier de cartes.

Lire la suite: Scènes chaotiques lors du réapprovisionnement du GPU NVidia

Chaque carte volée est marquée par un numéro de série, donc si vous essayez d’enregistrer ces cartes volées, cela ne fonctionnera pas. Cependant, vous n’avez pas besoin d’enregistrer une carte graphique pour l’utiliser réellement, donc non seulement les processeurs graphiques volés peuvent passer inaperçus, mais les personnes qui ont acheté lesdites cartes peuvent ignorer totalement que leur carte a été volée jusqu’à ce qu’elles tentent de l’enregistrer.

Selon la publication d’EVGA, ces cartes ont une valeur au détail comprise entre 329,99 $ et 1 999,99 $. Ces chiffres augmentent encore plus sur le marché de l’occasion (un 3060 peut vous coûter jusqu’à 600 $, le double du prix de détail), où ces cartes sont susceptibles d’être vendues.

L’envoi a été volé alors qu’il était en route vers un centre de distribution EVGA, de sorte que les quelques chanceux en attente d’une commande existante n’ont pas à s’inquiéter. Les nouveaux acheteurs, cependant, n’ont absolument pas de chance pour cette expédition à tout le moins.

G/O Media peut toucher une commission

Espérons que les pénuries massives se résolvent avant que les GPU ne remplacent le papier-monnaie dans l’après-métaverse, l’après-apocalypse dans laquelle nous allons entrer dans quelques années.