Camo s’associe à Snap pour apporter la réalité augmentée aux visioconférences

Camo, l’application populaire qui vous permet d’utiliser votre iPhone comme webcam Mac, a publié une nouvelle mise à jour qui intègre l’API Snap pour ajouter de la réalité augmentée à vos réunions vidéo. Les capacités AR de Snap, ainsi que les fonctionnalités de Camo telles que le zoom, le panoramique et d’autres fonctionnalités, permettent aux gens de personnaliser leur apparence et leur interaction lors d’une réunion ou d’une discussion avec des amis à distance.

« Camo est à l’avant-garde de ce qui vient après les webcams, et cela signifie des appareils dotés de capacités entièrement nouvelles. Pour la première fois, les utilisateurs de PC et de Mac ont le pouvoir d’utiliser les technologies AR sans avoir besoin d’une configuration coûteuse. En déchargeant le traitement AR sur votre téléphone portable, nous tirons parti de leurs incroyables caméras et processeurs pour un enregistrement, un podcast et une diffusion en continu plus fluides et plus rapides », a déclaré Aidan Fitzpatrick, PDG et fondateur de Reincubate. « Nous sommes ravis de nous appuyer sur l’expertise de Snap pour apporter la RA aux millions de flux utilisant déjà Camo. »