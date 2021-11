Campagne Call of Duty Vanguard verrouillée – comment y remédier

De nombreux joueurs cherchent à se lancer directement dans les événements passionnants de Call of Duty: Vanguard’s La campagne peut se heurter à un problème étrange où le contenu solo pour lequel vous avez fait le buzz est verrouillé, inaccessible pour des raisons mystérieuses.

Ne vous inquiétez pas cependant ! Avec ce guide, nous vous guiderons à travers toutes les corrections et ajustements que vous pouvez apporter pour vous assurer que la campagne est entièrement accessible sur votre configuration. Une fois que vous aurez vérifié toutes nos suggestions, vous pourrez rejoindre la campagne sans problème.

Correction de la campagne verrouillée Call of Duty Vanguard – Assurez-vous que le jeu est entièrement téléchargé

Cela semble évident, non? Mais en raison de la façon dont les jeux Call of Duty modernes sont acquis, il est possible que votre système n’ait pas fini de télécharger complètement le jeu. Ceci est dû au fait Call of Duty : Vanguard scinde ses différents modes de jeu afin que les joueurs uniquement intéressés par certains contenus puissent se lancer le plus rapidement possible.

Pour résoudre ce problème, survolez l’option de campagne verrouillée une fois que vous avez démarré Call of Duty: Vanguard, vous devriez avoir la possibilité de l’installer. Commencez à le faire et vous devriez voir les chapitres de la campagne commencer à s’installer sur votre système.

La campagne Call of Duty: Vanguard ne s’installera pas

Si vous suivez les conseils ci-dessus, mais que la campagne ne s’installe pas, vous devez vérifier quelques points pour vous assurer que le téléchargement peut avoir lieu.

Tout d’abord, assurez-vous que votre système est connecté à Internet via une connexion stable. Cela garantira que vous pourrez télécharger les chapitres de la campagne pour Call of Duty: Vanguard. Si votre connexion n’est pas stable, il est possible que le téléchargement soit en pause, alors prenez le temps de vérifier vos téléchargements pour voir si la campagne a cessé de télécharger à mi-parcours.

Tu devrais aussi assurez-vous que vous disposez d’un espace disque suffisant sur la plateforme de votre choix ! Les fichiers de campagne doivent être stockés quelque part, et s’il n’y a pas assez de place pour eux, vous ne pourrez pas installer le contenu que vous souhaitez. Prenez une minute pour vérifier l’espace dont vous disposez et supprimez les jeux indésirables pour faire de la place si nécessaire !.

Maintenant que vous avez un accès complet à Call of Duty: Vanguard, vous devriez consulter notre guide sur les meilleures armes à utiliser en multijoueur pour vous aider à démarrer.